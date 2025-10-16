Suecia ofrece 3.000 euros al mes a trabajadores españoles: así son las ofertas de empleo vacantes

Suecia ha abierto un nuevo proceso de contratación dirigido a trabajadores españoles, con una serie de ofertas publicadas a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Las vacantes buscan cubrir distintos perfiles profesionales en sectores como la hostelería, la restauración y la industria técnica, con sueldos que pueden superar los 3.000 euros mensuales dependiendo del puesto y la experiencia.

Entre las ofertas más destacadas figuran las de cocinero o chef con experiencia en cocina italiana, así como camareros para trabajar en restaurantes y estaciones de esquí del norte de Suecia. Se valoran perfiles con experiencia previa, capacidad de adaptación a entornos internacionales y conocimientos básicos de inglés. En algunos casos, las empresas ofrecen ayuda para el alojamiento y la gestión de trámites administrativos.

Los sueldos varían en función del cargo: un chef principal puede percibir en torno a 37.000 coronas suecas mensuales (unos 3.200 euros brutos), mientras que un cocinero de restaurante se sitúa alrededor de las 31.000 coronas (unos 2.700 euros). Los camareros, por su parte, pueden alcanzar sueldos de entre 2.000 y 2.500 euros, dependiendo de la experiencia y el volumen de trabajo.

También se buscan perfiles técnicos e industriales

Además del sector servicios, Suecia busca electricistas, mecánicos y trabajadores especializados en construcción naval. Estas ofertas requieren formación técnica acreditada, experiencia en el sector y, en algunos casos, certificaciones europeas reconocidas. El salario en estos perfiles técnicos suele ser competitivo, aunque varía según el convenio colectivo y la zona de destino.

Los interesados deben enviar su currículum vitae y carta de presentación en inglés o sueco a través del portal del SEPE, dentro del apartado de empleo en Europa. Muchas ofertas permanecerán activas hasta finales de 2025 o hasta cubrir las plazas disponibles.

El SEPE recuerda que Suecia ofrece buenas condiciones laborales, pero también un coste de vida elevado, especialmente en materia de alojamiento. Se recomienda informarse bien sobre las condiciones del contrato, los impuestos y las opciones de residencia antes de trasladarse.