Las redes arden con la confesión de Jordi Wild: "Cada vez es más normal tomar cocaína"

El consumo de drogas sigue siendo una de las principales preocupaciones de salud pública en España. Aunque en los últimos años ha disminuido el uso de algunas sustancias entre los jóvenes, otras como la cocaína o el cannabis mantienen cifras preocupantes.

Según los últimos datos del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, más de un 10 % de la población ha probado la cocaína alguna vez en su vida, situando a España entre los países europeos con mayor prevalencia de consumo.

La normalización del tema en redes sociales, pódcasts y espacios de entretenimiento ha llevado el debate a nuevas audiencias. Cada vez más creadores de contenido abordan este tipo de cuestiones con un tono de reflexión, contribuyendo a visibilizar los riesgos y la necesidad de un consumo responsable o, directamente, de evitarlo. Pero también hay quien no tiene cuidado a la hora de abordar el asunto.

Esto es precisamente lo que ha sucedido en una reciente charla entre IlloJuan y Jordi Wild, creador de The Wild Project y la marca WDT, donde ambos abordaron cuestiones personales relacionadas con los hábitos de vida y el autocuidado. Durante la conversación, Jordi Wild compartió algunas reflexiones sobre la importancia de mantener una rutina saludable, pero el diálogo ha generado una notable repercusión en redes por cómo se ha tratado el asunto de las drogas.

"¿Qué drogas has probado tú?", pregunta Illojuan, a lo que Jordi Wild responde: "No quiero saber nada sobre drogas alucinógenas. He probado la cocacína, por supuesto, que ya empieza a ser más normal que la gente la tome que no". En este sentido, admite que "la usa de vez en cuando, aunque no mucho". "Es un extra que si estoy en el mood con gente de confianza puede ser", agrega, al tiempo que recalca que "lleva una vida sana".

Los comentarios no se han hecho esperar. "La normalización del consumo de drogas me parece peligrosa... Me asusta pensar que a mi alrededor la gente que conduce mi autobús, que cuida de mis hijos pueda estar bajo el efecto de estupefacientes. La pregunta es, ¿qué hay de esnob en presumir de consumir esto o lo otro?", dice un usuario. Otro apunta: "Consume cocaína pero 'lleva una vida sana'. Este es uno de esos youtubers famosos al que siguen muchos jóvenes. Jordi Wild. Luego ves las consecuencias de esta banalización del consumo y sientes mucha rabia e impotencia".