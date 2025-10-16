Cómo recuperar espacio en la cocina: esta es la mejor solución anti caos para ollas y sartenes

El desorden en las cocinas es uno de los quebraderos de cabeza más frecuentes en los hogares: pilas de ollas amontonadas, tapas que acaban duplicadas, sartenes golpeadas… todo esto no solo ocupa espacio, sino que dificulta encontrar lo que uno busca. Cuando los armarios se llenan al máximo, cualquier utensilio nuevo se convierte en una lucha diaria. Resulta evidente que un buen organizador puede marcar la diferencia.

El modelo de MUDEELA se presenta como una solución ajustable y versátil para organizar ollas y sartenes dentro de los muebles de cocina.

Cuenta con 8 niveles ajustables, lo que permite configurar varias divisiones para ollas, sartenes y tapas de diferentes tamaños.

Está fabricado en metal (estructura de alambre de acero) que ha sido tratada para resistir la oxidación.

Tiene un diseño que admite distintos modos de montaje: puede usarse en ambos lados verticalmente para mayor capacidad, o solo en un lado si el espacio es más reducido.

La base es reforzada y las conexiones son robustas para soportar el peso de las piezas sin tambalearse.

¿Dónde cabe y cuántos utensilios puede acumular?

Para asegurarse de que este organizador se adapta bien al armario, se recomienda medir el espacio disponible. El tamaño más popular del MUDEELA indicado es de aproximadamente 53 cm de ancho, 45 cm de alto y 20 cm de profundidad.

El utensilio de almacenaje / Amazon

En cuanto a capacidad, gracias a los 8 niveles ajustables, se pueden colocar varias ollas y sartenes de diferentes tamaños; aunque no se especifica un número exacto de piezas, esta configuración permite almacenar un conjunto doméstico completo sin necesidad de apilar, lo que previene deformaciones y hace que todo esté accesible.

Respecto al precio, este organizador se ofrece en Amazon por 32,99 euros.