Playa Soleil dona más de 20.000 euros a causas sociales en Ibiza del Club Náutico y Aemif

Playa Soleil reafirma un año más su compromiso con la isla y sus habitantes con la entrega de dos donaciones que suman 20.101,20 euros, destinadas a apoyar iniciativas sociales y medioambientales en Ibiza.

En esta ocasión, las entidades beneficiarias son la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (Aemif) y el Club Náutico de Ibiza, que recibirán sendas aportaciones de igual importe.

Apuesta por la responsabilidad social

La transferencia de los fondos se realizó este miércoles, marcando así la culminación de una temporada en la que Playa Soleil ha mantenido su apuesta por la responsabilidad social y la colaboración con organizaciones locales.

La Aemif, entidad de referencia en la atención a personas con enfermedades neurodegenerativas y sus familias, destinará la donación a continuar desarrollando sus programas de asistencia y rehabilitación, promoviendo la autonomía y la mejora de la calidad de vida de los afectados.

Por su parte, el Club Náutico de Ibiza empleará la aportación para impulsar actividades de educación medioambiental, dirigidas especialmente a jóvenes y escolares, con el objetivo de fomentar la conciencia ecológica y el respeto por el entorno marino.

Con esta iniciativa, Playa Soleil consolida su compromiso con las causas sociales y medioambientales de Eivisssa, colaborando activamente con entidades locales que desempeñan un papel esencial en el bienestar y la sostenibilidad de la comunidad.

«La transferencia de las donaciones se ha realizado este miércoles, manteniendo nuestro compromiso con el tejido social y medioambiental de la isla. Es un orgullo poder contribuir, desde nuestro ámbito, al desarrollo y la educación de nuestra comunidad», señala la dirección de Playa Soleil.