Cuatro días para abordar las claves del futuro del sector de eventos y congresos

La quinta edición del Ibiza MICE Summit se ha presentado este jueves en el auditorio de Caló de s’Oli, en Cala de Bou, bajo el lema ‘Lead the future. Lead the change’ y con un programa que abordará las claves para liderar el futuro y los cambios del sector de los eventos y congresos.

El encuentro anual se extenderá del 23 al 26 de octubre, con la asistencia de 15 agencias de España, Italia, Reino Unido, Francia y Alemania, y volverá a ser un escaparate de Ibiza como destino de turismo MICE, dedicado a reuniones, incentivos, congresos y eventos.

El foro de debate, inspiración y formación volverá a ser el acto central y se celebrará el próximo viernes 24 en el Palacio de Congresos de Ibiza con paneles y ponencias diseñadas para acercar a las empresas y al público local las tendencias de la industria MICE de la mano de expertos y líderes del sector. El evento, que es gratuito, ya cuenta con 150 empresas locales y emprendedores inscritos.

La presentación del Ibiza MICE Summit, creado y liderado por el Palacio de Congresos e Ibiza Convention Bureau, con el apoyo del Consell de Ibiza y de todos los ayuntamientos de la isla, ha contado con la presencia de la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer; el director insular de Turismo, Juan Miguel Costa; la directora del Palacio de Congresos, Fina Riera,y la gerente de Ibiza Convention Bureau, Ana Sánchez. También han estado presentes los concejales de Turismo de Sant Antoni, Miguel Tur, y de Vila, Rubén Sousa, y la coordinadora de Turismo de Sant Josep, Eva Ruiz.

Según ha explicado la directora del Palacio de Congresos, Fina Riera, «liderar el futuro y liderar el cambio pasa por la formación constante para un sector profesionalizado como el de Ibiza y por una colaboración público-privada fuerte y valiente, que es lo que se está demostrando en los últimos años».

«Ibiza MICE Summit es mucho más que un congreso, es un evento único creado íntegramente en Ibiza para promocionar el turismo de reuniones y eventos», ha remarcado Riera.

Por su parte, la gerente de Ibiza Convention Bureau, Ana Sánchez, ha asegurado que para esta edición se ha preparado un evento «muy intenso, potente y con ponentes de primer nivel nacional» y un programa completo para que las agencias «puedan vivir de primera mano toda la oferta que tiene la isla, puedan venderla luego con mucho más confianza y muchísimo más conocimiento a sus clientes de cara a futuros eventos».

«Tenemos preparado un programa de diferentes actividades con el que pretendemos, como siempre, valorar toda la oferta completa y, sobre todo, muy variada y diversa, que la isla de Ibiza ofrece a través de sus cinco municipios para acoger todo tipo de encuentros, desde incentivos hasta congresos, presentaciones de producto y eventos de todo tipo de tamaño y perfiles», ha remarcado Sánchez.

En la misma línea, la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, ha destacado la «consolidación y la calidad» del Ibiza MICE Summit, un evento que «nos da la oportunidad de enseñar toda la isla y nos obliga también a subir el nivel de la oferta, a la vez que ayuda a generar más lugares de trabajo diversos y con profesionalidad, que son un valor añadido».

Foro, visitas y ‘workshop’

El foro de debate y formación será el viernes 24 de octubre, de 9 a 14 horas, y volverá a contar con la presencia de expertos y líderes del sector, que abordarán las claves del presente y el futuro de la industria MICE.

En esta edición, se podrá asistir a la mesa redonda Objetivos vs Resultados ¿Medimos bien nuestros eventos? con un panel de expertos de la Asociación de Events Manager de España (EMA), como María Gómez, Head Emea Events en Amadeus; Miguel Sánchez, Marketing Manager Pro Service en Volkswagen y Sandra Martín, responsable de Eventos Corporativos y Organizadora Profesional de Congresos (OPC) de BNP Paribas.

También tendrá lugar la ponencia de Álex Rayón, CEO de Brain and Code y profesor de la Universidad de Deusto, que enseñará cómo se puede liderar el cambio con la Inteligencia Artificial. Otro de los paneles será un diálogo en formato de entrevista que ofrecerán César González, representante de Agencias de Eventos Españolas Asociadas (AEVEA) y CEO de Somos Experiences, que junto a Eric Mottard, del Grupo Eventoplus, buscará dar voz a las agencias.

Después llegará el turno de los eventos con impacto social, con una ponencia de Virginia Ródenas, directora de comunicación y Relaciones Internacionales (RRII) del Grupo Envera, que explicará cómo los eventos con responsabilidad social también pueden ser competitivos.