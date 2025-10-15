Lo que puedes pedir gratis en el avión y casi nadie aprovecha

Viajar en avión puede implicar ciertos gastos inesperados, especialmente cuando se trata de comida o bebida a bordo. Sin embargo, algo tan básico como el agua no debería ser un lujo. Lo que muchos pasajeros desconocen es que todas las aerolíneas están obligadas a ofrecer gratuitamente un vaso de agua si se solicita durante el vuelo, aunque esta cortesía no siempre se anuncia de forma visible ni se promueve activamente por parte del personal de cabina.

Según explican profesionales del sector, la confusión proviene de que las aerolíneas tienden a fomentar la venta de botellas o bebidas envasadas, lo que lleva a los pasajeros a pensar que cualquier líquido tiene un coste adicional. Pero lo cierto es que un vaso de agua del servicio a bordo —procedente de las garrafas o botellas del catering— puede pedirse sin coste alguno.

Barbie, azafata con años de experiencia, revela cómo se maneja esta práctica en muchos vuelo: "Cuando nos llaman desde el asiento para pedirnos un vaso de agua, cuando lo tenemos que llevar lo tratamos de esconder. Si lo ve otro pasajero, nos va a pedir un vaso. Y otro, también. El vaso de agua es contagioso".

La tripulación no se niega a ofrecerlo, pero recomienda una alternativa más práctica: "Recomiendo acercarse hasta la zona de la ‘cocina’ del avión, en vez de llamar a las azafatas para pedirlo". De este modo, se evita interrumpir el servicio en los pasillos y se facilita que el pasajero obtenga su vaso de agua de manera discreta y rápida.

Aunque el gesto parezca pequeño, tiene un valor simbólico importante: el agua es un derecho básico, y las aerolíneas deben garantizar su disponibilidad gratuita. Saberlo puede marcar la diferencia entre un vuelo incómodo y una experiencia más llevadera, sobre todo en trayectos largos o con aire seco en cabina.