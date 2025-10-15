España, líder europeo en coeficiente intelectual y entre los diez primeros países del mundo

Un análisis reciente elaborado por la plataforma Trading Platforms vuelve a situar a España como el país europeo con el mayor coeficiente intelectual (CI) promedio, con 102,3 puntos, cifra que posiciona al país también en el octavo lugar del ránking mundial. Sin embargo, ese liderazgo intelectual es matizado cuando se examinan los resultados en las pruebas PISA de la OCDE, donde los estudiantes españoles muestran un desempeño por debajo de la media.

El informe no se limita únicamente a comparar valores de CI entre países. También incorpora métricas complementarias para construir un índice integral de «inteligencia global»:

1. Los resultados de las pruebas PISA en lectura, matemáticas y ciencias.

2. El número de publicaciones científicas per cápita en ciencias naturales.

3. El promedio del coeficiente intelectual reportado para cada país.

Sobre esos tres ejes, España obtiene una puntuación combinada de 50,3 sobre 100, lo que la ubica en el puesto 20 a nivel mundial en el índice resultante. En cambio, naciones como Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur y Japón lideran con holgura.

En el ámbito europeo, España se posiciona en cabeza gracias a su elevado CI medio y a una producción científica significativa. En este contexto, supera a países como Francia, Alemania o Italia en ese indicador global. No obstante, es importante precisar ese matiz evaluativo: el estudio sitúa a España como “el país más inteligente de Europa” cuando se promedian esos tres parámetros, pero no en términos absolutos de resultados académicos PISA.

Las pruebas PISA: punto débil que frena la subida

El contraste más acusado para España radica en su desempeño educativo medido por la OCDE. En PISA 2022, la puntuación promedio de los jóvenes en ciencias, matemáticas y lectura fue de 477 puntos, posición que no brilla frente a las naciones de mejor rendimiento. Esa puesta por debajo de la media arrastra hacia abajo la valoración final en el índice de inteligencia global.

Dentro de las disciplinas evaluadas, los estudiantes obtuvieron 485 puntos en ciencias, 473 en matemáticas y 474 en lectura. Aunque el resultado en ciencias aparece como la nota más sólida, los otros dos ámbitos son vistos como un talón de Aquiles.

Producción científica: un respaldo parcial

En cuanto al volumen de publicaciones científicas en ciencias naturales, España reportó alrededor de 3.870 artículos en 2024, cifra que la ubica entre los países con mayor producción absoluta. Pero al ajustar esos datos per cápita, el panorama cambia: España aporta 80,8 publicaciones por millón de habitantes, lo que implica una caída en su posición relativa frente a países con menor población pero alto rendimiento científico.

Por tanto, el estudio de Trading Platforms arroja una visión optimista respecto al «potencial intelectual» de España dentro de Europa, al destacar su coeficiente más alto del viejo continente. Pero esa ventaja no se traduce plenamente en logros académicos medidos por PISA, donde España aún tiene asignaturas pendientes.