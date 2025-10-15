El colegio Balansat acoge una jornada de deporte inclusivo con el paralímpico Ignacio Arribas

El colegio Balansat de Sant Miquel ha acogido una jornada de sensibilización sobre el deporte inclusivo en el marco de la IV edición del programa educativo DIE Esport Inclusiu a l’Escola, que ha contado con la participación del deportista paralímpico Ignacio Arribas, especialista en natación adaptada para personas con discapacidad física.

Durante la sesión, Arribas ha compartido su experiencia personal y profesional con 105 alumnos de 2º a 6º de Primaria, en una charla teórica que ha incluido una presentación audiovisual y un coloquio participativo en el que los estudiantes han podido plantear preguntas y reflexionar sobre la importancia de la inclusión en el deporte.

Tras la ponencia, 60 alumnos de 4º, 5º y 6º curso han participado en una parte práctica divididos en cuatro grupos, donde han experimentado distintas disciplinas de deporte adaptado como voleibol sentado, goalball, atletismo con discapacidad funcional o visual, y fútbol para personas con discapacidad visual. Las actividades se han desarrollado en las instalaciones deportivas del centro, que se han adaptado especialmente para la ocasión.

En la organización de la jornada han colaborado profesores y tutores del CEIP Balansat, junto a técnicos deportivos del programa DIE, coordinadores del Consell de Ibiza y especialistas audiovisuales, que han contribuido al desarrollo de las actividades.

En total, más de un centenar de estudiantes han participado en esta cita educativa, que ha fomentado valores de empatía, respeto y trabajo en equipo y ha servido para concienciar sobre la importancia de la inclusión y la igualdad de oportunidades a través del deporte.