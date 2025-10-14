Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 14 de octubre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 14 de octubre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 05, 08, 14, 16 y 18 y las estrellas 03 y 10.
El código del Millón ha sido el TSH96258.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- SIGUE EN DIRECTO | Alerta naranja por lluvias intensas en Ibiza y Formentera
- La alerta naranja se adelanta a las 14 horas en Ibiza y Formentera
- Ibiza sufre el tercer día de tormenta antes de otra semana complicada
- Ibiza se protege ante nuevas inundaciones: obras en el torrente de sa Llavanera
- Educación pide a los padres que recojan a sus hijos de los colegios de Ibiza y Formentera antes de las 12 horas por la alerta naranja
- Ni la dana ni las advertencias institucionales aguan los cierres en las discotecas de Ibiza
- Piden ayudar a los gatos callejeros durante la dana 'Alice'
- Las cinco obras urgentes de Ibiza para protegerse ante futuras inundaciones