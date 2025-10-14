La DGT advierte sobre una nueva estafa: una multa pendiente de pago que hay que "regularizar" de forma urgente
Alerta de una oleada de mensajes o correos electrónicos fraudulentos que simulan proceder del propio organismo
En la era del móvil y la mensajería instantánea, los ciberdelincuentes no descansan. Nuevas modalidades de fraude —como el phishing y el smishing— se aprovechan de nuestra predisposición a confiar en mensajes que parecen oficiales. Un simple clic en el enlace equivocado puede exponer datos personales, bancarios o incluso permitir accesos indebidos a nuestras cuentas.
Por eso, cada alerta importa. Cuando un organismo público advierte de una campaña de suplantación en su nombre, hay que escucharlo. Muchos usuarios han recibido mensajes aparentemente legítimos que anuncian multas pendientes, con urgencia para pagar y enlaces sospechosos. Estos intentos de engaño multiplican las posibilidades de caer si no estamos bien informados.
Nueva campaña fraudulenta
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado recientemente una advertencia en su cuenta oficial de X, alertando a los ciudadanos de una oleada de mensajes o correos electrónicos fraudulentos que simulan proceder del propio organismo. En ellos, se indica que hay una multa pendiente de pago y se incluye un enlace para "regularizar" la situación de forma inmediata.
Según informes del Instituto Nacional de Ciberseguridad, el modus operandi combina técnicas de phishing y smishing: los mensajes suelen apelan a la urgencia, advirtiendo de recargos o sanciones adicionales si no se actúa en un plazo corto. Al pulsar el enlace, el usuario es dirigido a páginas que imitan el diseño y la estructura web de la DGT, donde se le pide introducir datos personales y bancarios.
Organismos oficiales han reiterado que la DGT nunca envía multas ni notificaciones por SMS o correo electrónico, salvo a través de sus canales legítimos.
En caso de duda, se recomienda:
- No pulsar enlaces incluidos en mensajes sospechosos.
- Verificar directamente en la sede oficial de la DGT.
- Si se ha llegado a proporcionar datos, contactar inmediatamente con la entidad bancaria para bloquear operaciones.
- Denunciar el incidentes ante las autoridades competentes y conservar capturas o evidencias.
