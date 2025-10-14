Descubre el nuevo aliado de cocina de Lidl que cuesta menos de 50 € y hace de todo

En las cocinas modernas, donde cada centímetro cuenta, los electrodomésticos pequeños que hacen bien su función se han convertido en imprescindibles. Más allá de su tamaño, lo que hoy se busca es eficiencia, versatilidad y facilidad de uso. Por eso, los aparatos compactos como mini hornos, batidoras portátiles o freidoras de aire se han vuelto aliados esenciales para quienes quieren cocinar rápido sin renunciar a buenos resultados.

En esa línea, Lidl ha vuelto a captar la atención de los consumidores con el mini horno de 1.300 W de su marca SilverCrest, un dispositivo que combina potencia, diseño y funcionalidad a un precio accesible. Su éxito no sorprende: es práctico, económico y capaz de sustituir a más de un electrodoméstico en la cocina.

El mini horno de SilverCrest destaca por su capacidad de 14 litros, más que suficiente para preparar pizzas, gratinados, asados ligeros o repostería casera. A pesar de su tamaño compacto (40,5 × 27 × 34 cm), ofrece tres niveles de bandeja, lo que permite aprovechar al máximo el espacio interior.

Con una potencia de 1.300 W y temperatura regulable entre 70 °C y 230 °C, alcanza rápidamente el calor necesario para cocinar de manera uniforme. Además, cuenta con funciones de calor superior, inferior o combinado, adaptándose a todo tipo de recetas. Incluye rejilla, bandeja para hornear, pinzas de extracción y bandeja recogemigas extraíble, lo que facilita tanto su uso como la limpieza, un detalle muy valorado en cocinas pequeñas.

¿Sustituye al horno tradicional o a la freidora de aire?

Aunque su diseño recuerda al de una freidora de aire, el mini horno SilverCrest funciona más como un horno convencional en formato reducido. Es ideal para quienes no tienen horno grande o quieren evitar el gasto energético de uno. Permite hornear, calentar, tostar y gratinar con resultados muy similares a los de un horno tradicional.

En cuanto a la comparación con las freidoras de aire, cumple con funciones parecidas en muchas recetas —por ejemplo, verduras asadas o rebozados crujientes—, aunque no iguala la velocidad ni el efecto de aire caliente a presión típico de las air fryers. Aun así, ofrece una alternativa versátil y más amplia: no solo fríe con poco aceite, sino que también puede hornear bizcochos o preparar pan casero.

Mini horno / Lidl

Precio y disponibilidad

El mini horno SilverCrest se vende actualmente por 47,99 € en la web de Lidl España y en tiendas físicas, dependiendo del stock disponible. Forma parte de las habituales ofertas de bazar de la cadena, y suele agotarse rápidamente tras su lanzamiento, según reconocen los clientes y medios especializados.