Formentera compra un terreno para la Guardia Civil

El Consell de Formentera ha hecho efectiva la compra de una parcela colindante al cuartel de la Guardia Civil en Sant Francesc para que, una vez cedida al Ministerio del Interior, se lleven a cabo las obras de ampliación que permitan aumentar el número de viviendas destinadas a los agentes que se desplacen a la pitiusa del sur. La formalización del contrato de compraventa se hizo efectiva en la Junta de Gobierno del pasado 19 de septiembre y el importe total fue de 78.231,90 euros por una finca de 2.607,73 metros cuadrados.

Se trata de una operación adelantada por el presidente del Consell Insular, Óscar Portas, durante su intervención en el Debate sobre el estado de Formentera el pasado mes de julio. En la misma declaración, Portas anunció que el Consell también tenía prevista la cesión de dos solares situados en la localidad de es Pujols, uno a la conselleria de Educación del Govern balear y otra al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) para la construcción de viviendas públicas en la isla.

La ampliación del cuartel de la Guardia Civil podrá hacerse gracias a la aprobación el pasado 5 de septiembre, también en Junta de Gobierno, de la segregación de la finca colindante con las actuales instalaciones de la Benemérita. Se trata de una parcela de 7.682 metros cuadrados calificada como de Suelo Rústico Común agrícola (SRC-SRG) con una vivienda de108 metros cuadrados, de la que se han segregado los 2.607,73 metros cuadrados donde se realizará la ampliación. La parcela resultante de esa segregación, que continúa en manos de su propietaria, contará con una superficie de 5.074,27 metros cuadrados que permitirá la ampliación de la vivienda existente hasta los 152,22 metros cuadrados.

El aumento del número de alojamientos es una demanda histórica por parte de los agentes del cuerpo armado, que en ocasiones deben rechazar Formentera como destino dada la carestía habitacional de la isla. Esto supone que la pitiusa del sur no pueda contar con el número de efectivos necesario para hacer frente al incremento de la llegada de pateras procedentes de la migración irregular.

El pasado mes de abril, tras la reunión de la Junta Local de Seguridad para planificar la temporada que todavía no había empezado, el coronel jefe de Balears, Alejandro Hernández, afirmó: «Si se consigue algún tipo de alojamiento, se podría duplicar el dispositivo que existe en la actualidad», formado por 23 agentes.