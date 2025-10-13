El Consell creará un espacio de educación ambiental en es Jondal

El Consell de Ibiza impulsa la creación de un gran espacio de educación ambiental al aire libre en el Puig des Jondal, junto a los terrenos que ocupa el campamento que ya es propiedad de la institución. Para ello, adquirirá dos fincas que suman una extensión de 240.000 metros cuadrados y que forman parte del perímetro protegido por el Parque Natural de ses Salines.

Esta iniciativa pública, de carácter divulgativo y ambiental, es uno de los proyectos aprobados en la última convocatoria del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) del Govern balear, que se conoce popularmente como ecotasa. La compra de los terrenos supondrá una inversión que alcanzará los 1,77 millones de euros, cuyo desembolso será financiado íntegramente con fondos autonómicos.

La memoria del proyecto aprobado por la comisión del ITS valora que el entorno de Puig des Jondal «incluye hábitats de gran valor como sabinares litorales, acantilados, antiguos cultivos en proceso de revegetación natural y zonas boscosas densas con especies endémicas». Además de formar parte del parque natural, los valores ecológicos de este espacio propiciaron su inclusión dentro de la Red Natura 2000.

Con su adquisición, el Consell pretende que estas fincas se destinen a actividades de sensibilización y conocimiento de la flora y la fauna, además de servir como complemento al campamento de es Jondal.

Paralelamente, dado que se trata de un espacio que sufre un alto riesgo de incendio forestal, la creación de un centro divulgativo permitirá gestionar el terreno de manera preventiva. «La iniciativa surge de la necesidad de reforzar la conservación ambiental en zonas sometidas a una alta presión turística y urbanística», según se destaca en el documento justificativo del proyecto del ITS.

Protección del campo

Por otra parte, esta convocatoria del ITS también ha renovado el programa de subvenciones del Consell de Ibiza para la protección del entorno agrario. En esta ocasión, la institución insular recibe una inyección económica de 3,6 millones de euros hasta el año 2027.

Estas ayudas se destinan a los propietarios de explotaciones agrarias, tanto para el mantenimiento de cultivos de secano como para actividades como la ganadería extensiva o la apicultura. En el caso de que las fincas se encuentren en zonas protegidas o sirvan para impulsar especies autóctonas, se incrementará el importe de la subvención.

«El programa incide en aspectos ecológicos clave, manteniendo el mosaico agrícola que evita la expansión descontrolada del bosque», destaca la memoria. En el proyecto también se subraya que, desde la implementación de estas subvenciones en el año 2020, la superficie labrada de secano se ha incrementado en un 126% en Ibiza.