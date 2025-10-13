Balears colidera la subida en ventas de coches eléctricos

Balears ha contabilizado durante los nueve primeros meses de este año la matriculación de 19.625 turismos, recuperando finalmente unas cifras similares a las que se daban antes de la pandemia. Para valorar este dato hay que tener en cuenta algunos aspectos adicionales. El primero es que supone un incremento del 13% respecto al año anterior. Pero el segundo resulta especialmente significativo, y es que la mayoría de esos automóviles son híbridos y eléctricos, al sumar 11.230 unidades, en este caso con un crecimiento del 71,7%.

Con la única excepción de la Comunidad Valenciana, no hay ninguna otra autonomía en la que el impulso de esta modalidad de coches sea tan notable, acompañado de la caída de los motores de gasolina y el desplome del diésel, este último convertido ya en residual dentro del mercado del automóvil nuevo del archipiélago.

El presidente de la patronal Faconauto-Balears, Lluís Pol, destaca el impulso que la adquisición de nuevos vehículos está registrando durante el presente ejercicio, de un 13% en las islas aunque queda incluso por debajo de la media estatal, de un 14,7%, lo que coloca al sector en un momento dulce tras los problemas que registró durante la pandemia y los años siguientes debido a la escasez de algunos componentes.

Pero lo que se destaca especialmente es el peso que el mercado de los coches eléctricos (se incluye a los híbridos, que son los que tienen una mayor demanda) ha adquirido en las ventas, hasta el punto de suponer casi seis de cada diez automóviles matriculados, alcanzando los 11.230 entre enero y septiembre.

Territorio fetiche

Sobre este punto, Lluís Pol pone de relieve que estos vehículos ofrecen ya una autonomía de 500 a 600 kilómetros, lo que convierte a Balears en un territorio perfecto para ellos, ya que en muchos casos solo se hace necesario cargarlos una vez por semana.

En el caso de los motores de gasolina, las matriculaciones durante los nueve primeros meses del año se han situado en Balears en las 8.028, y eso supone un descenso del 19,8%, un recorte que supera el de la media estatal, de un 13,1%.

Pero es en el diésel donde se produce el desplome, ya que las matriculaciones entre enero y septiembre se han limitado a 366, lo que implica una reducción del 54,2%, la más acentuada de todo el país.

El presidente de Faconauto-Balears apunta que en estos momentos la demanda está centrada en el producto de gama media, con un precio que ronda los 30.000 euros tras el fuerte encarecimiento que se ha dado en el sector.