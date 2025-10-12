Capturado un cargamento de cientos de kilos de cocaína tras una persecución

La Guardia Civil capturó un gran alijo de cocaína tras perseguir un yate hasta hacerlo embarrancar en un punto de la costa de Platja d’en Bossa. Los más de 20 fardos de cocaína que transportaba la embarcación en el momento de la inspección todavía están pendientes de ser pesados, aunque cálculos aproximados apuntan a que podrían superar los 200 kilogramos de peso.

La intervención se produjo durante el día de ayer, cuando una lancha patrullera de la Guardia Civil detectó un yate sospechoso en aguas de Ibiza. La embarcación intentó zafarse de la intervención del cuerpo de seguridad, pero acabó por encallar en la costa después de una persecución.

Investigación abierta

Después de la detención, los agentes de la Guardia Civil encontraron en el interior del yate una veintena de fardos de cocaína, que todavía estaban pendientes de ser pesados con mayor precisión. Esta operación podría tratarse de una de las mayores intervenciones de esta sustancia ilícita en los últimos meses en Ibiza. La investigación de estos sucesos que atentan contra la salud pública continúa abierta a cierre de edición.