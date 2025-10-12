Alfonso Muñoz, técnico del SEPE, desvela el informe fundamental que debes tener para tu jubilación: “Mucha gente no lo conoce…”

A la hora de planificar la jubilación hay que tener en cuenta muchos aspectos que pueden ayudarte a saber la cuantía de pensión y a qué edad podrás acogerte al retiro voluntario.

Para estar al día de todo esto debes saber cuánto y para qué cotizas, y esta información está totalmente disponible para el trabajador de forma gratuita. Alfonso Muñoz, funcionario del SEPE, recuerda en uno de sus vídeos en su canal de Youtube que los trabajadores pueden acceder a la sede electrónica de la Seguridad Social para obtener muchos aspectos sobre su vida laboral. Por ejemplo, es posible registrar el teléfono en la base de datos de la tesorería y cada vez que te den de alta o de baja en una empresa, te mandarán un SMS a tu móvil informándote de ello.

Por supuesto, también puedes descargarte tu informe de vida laboral, que te ofrecerá información sobre las fechas de alta y baja de las empresas en las que hayas trabajado, el porcentaje de jornada a tiempo parcial y/o completa y los días cotizados.

Informe de bases de cotización

Por último, Muñoz explica que a través de la sede electrónica también puedes descargarte el informe de bases de cotización “que mucha gente desconoce. Este dato es importantísimo de cara a las prestaciones que vas a recibir, porque en este informe aparecen las bases de cotización por las que cotizas mensualmente. Y digo que es importante conocer este dato porque es el que determinará la cuantía de nuestras prestaciones”.

El funcionario del SEPE recuerda que para calcular el importe de una prestación por desempleo se cogen la media de las bases de cotización de los últimos seis meses y para una de maternidad se abona el 100 % de la base de cotización del mes anterior al inicio del permiso. De ahí la importancia de conocer este dato de cara también a nuestra futura pensión.

El informe de bases de cotización muestra los siguientes datos:

Periodos en los que has estado dado de alta en la Seguridad Social.

Nombre del empleador o empresa.

Régimen de cotización (general, autónomos, etc.).

Bases mensuales por las que has cotizado.

Contingencias comunes, profesionales, desempleo, formación, entre otras.

El funcionario del SEPE también recomienda cuatro cosas que tenemos que comprobar en este informe:

Si estamos dados de alta correctamente Saber qué tipo de jornada laboral tenemos Conocer nuestra base de cotización, el importe por el que estamos cotizando

Además, tenemos que estar al tanto de los requisitos de las prestaciones por si estamos interesados en solicitar alguna.

Cómo descargar el informe de bases de cotización paso a paso

A continuación, te explicamos cómo obtener el informe de bases de cotización desde el portal de la Seguridad Social de forma rápida y segura:

1. Accede al portal de la Seguridad Social. Este es el área personal del ciudadano en la web de la Seguridad Social. Desde ahí puedes gestionar y consultar tu información laboral y de cotización.

2. Identifícate con medios seguros Puedes acceder mediante Cl@ve PIN, Cl@ve Permanente, Certificado digital o DNI electrónico

3. Dirígete a “Informe de bases de cotización”. Una vez dentro de tu área personal, selecciona el apartado de "Vida laboral e informes" y haz clic en “Informe de bases de cotización”.

4. Descarga el documento en PDF. El sistema generará un informe en PDF que podrás guardar, imprimir o adjuntar a cualquier trámite que lo requiera.