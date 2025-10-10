Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
¿Estás al día de lo que ha pasado esta semana? Pon a prueba tu memoria informativa con nuestro test de actualidad
Redacción
La semana ha dejado titulares en todos los ámbitos: política, sociedad, economía, cultura y deporte. Para repasar lo más destacado y poner a prueba tu nivel de atención, te proponemos un test de diez preguntas con los hechos más relevantes de los últimos días. Una forma rápida y amena de comprobar cuánto sigues la actualidad.
- SIGUE EN DIRECTO | Alerta naranja por lluvias intensas en Ibiza y Formentera
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- La dana se retrasa y la AEMET insiste: 'Lloverá con intensidad en Ibiza
- Todas las imágenes de la lluvia en Ibiza
- Nuevo radar en Ibiza: esta es la ubicación y la velocidad permitida
- Seis cancelaciones en el aeropuerto de Ibiza por la dana 'Alice'
- Reabre la autovía del aeropuerto de Ibiza tras un corte provocado por la intensa lluvia
- Detenidos en Ibiza dos capos de una de las redes de narcotraficantes más poderosas del mundo