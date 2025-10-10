Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 10 de octubre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 10 de octubre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 06, 07, 17, 20 y 21 y las estrellas 01 y 10.
El código del Millón ha sido el TPB50867.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- SIGUE EN DIRECTO | Alerta naranja por lluvias intensas en Ibiza y Formentera
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- La dana se retrasa y la AEMET insiste: 'Lloverá con intensidad en Ibiza
- Todas las imágenes de la lluvia en Ibiza
- Nuevo radar en Ibiza: esta es la ubicación y la velocidad permitida
- Seis cancelaciones en el aeropuerto de Ibiza por la dana 'Alice'
- Reabre la autovía del aeropuerto de Ibiza tras un corte provocado por la intensa lluvia
- Detenidos en Ibiza dos capos de una de las redes de narcotraficantes más poderosas del mundo