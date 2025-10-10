Los errores más comunes al conservar el embutido: por qué el frigorífico no siempre es su mejor aliado

Guardar el embutido en la nevera es un gesto automático. Llegamos del supermercado, lo metemos al frigorífico y nos olvidamos. Pero esa costumbre tan extendida no siempre es la mejor manera de conservarlo. De hecho, hacerlo mal puede estropear su sabor, su textura e incluso acortar su vida útil.

Según cuenta un trabajador de la carnicería Carmen Vera, el principal fallo está en el exceso de frío y en el tipo de envoltorio. Muchas personas guardan el chorizo, el salchichón o el jamón curado, por poner algunos ejemplos, dentro del plástico con el que vienen de la tienda. Ese ambiente cerrado y húmedo favorece la aparición de mohos indeseados y cambia el aroma del producto.

Además, los frigoríficos domésticos suelen tener una humedad muy baja, lo que endurece la superficie del embutido y hace que se seque en exceso.

Dónde y cómo guardarlo correctamente

Los embutidos curados se conservan mejor en un lugar fresco y ventilado, lejos de la luz directa y del calor. Una despensa o una bodega son los sitios ideales. Si el ambiente es demasiado seco, puede cubrirse con un paño de algodón limpio o con papel de estraza, que permite que el producto respire sin resecarse.

En cambio, los embutidos cocidos o frescos (jamón de York, mortadela, salchichas, etc.) sí necesitan frío constante. Estos deben guardarse en la nevera y consumirse en pocos días una vez abiertos.

Cuando no hay otro lugar donde mantener el embutido curado, puede guardarse en el frigorífico, pero conviene hacerlo en la parte menos fría —los cajones inferiores o la puerta— y siempre envuelto en papel, nunca en plástico. Antes de comerlo, lo ideal es sacarlo unos 15 o 20 minutos antes para que recupere su temperatura ambiente y conserve su aroma y su textura original.

Cómo reconocer un embutido en mal estado

Hay señales claras de que el embutido ya no está en condiciones: un color apagado o gris, un olor rancio o agrio o una textura viscosa son motivos suficientes para no consumirlo. También conviene fijarse en los mohos: una ligera capa blanca es normal en algunos curados, pero si aparecen tonos verdes o negros, mejor desecharlo.