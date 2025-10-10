No dejes la comida del perro todo el día: los riesgos de una mala costumbre

Cada vez más veterinarios advierten sobre una práctica muy extendida entre los dueños de mascotas: dejar el plato de comida del perro lleno durante todo el día. Aunque pueda parecer una muestra de cariño o una forma cómoda de alimentarlo, esta costumbre puede tener consecuencias negativas tanto para la salud del animal como para la calidad del propio alimento.

Cuando el pienso o la comida húmeda permanecen expuestos al aire durante horas, comienzan a deteriorarse. La humedad, el calor y la luz favorecen la proliferación de bacterias y la oxidación de las grasas, lo que no solo altera el olor y el sabor, sino que puede provocar molestias digestivas e incluso intoxicaciones. En el caso del alimento húmedo, el riesgo es aún mayor, ya que los restos se descomponen con rapidez y atraen insectos.

Además, dejar el plato lleno todo el día rompe con la rutina alimentaria del perro. Los expertos señalan que los animales necesitan horarios fijos para comer, igual que las personas. Establecer dos o tres comidas al día ayuda a mantener un peso saludable, mejora la digestión y refuerza la relación entre el perro y su dueño. Por el contrario, el “pastoreo” continuo —es decir, comer pequeñas cantidades a lo largo del día— puede derivar en obesidad, ansiedad o problemas de conducta.

Por todo ello, los veterinarios recomiendan ofrecer la ración adecuada en momentos concretos, dejar que el perro coma con tranquilidad y retirar el plato una vez finalice. Esta sencilla medida no solo protege su salud, sino que también fomenta buenos hábitos y una convivencia más equilibrada.