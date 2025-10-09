Vila pone el foco en la exclusión social con un ciclo de sensibilización

El Ayuntamiento de Ibiza celebrará el segundo Ciclo de Sensibilización ‘Tan cerca, tan iguales’, una iniciativa que informará, divulgará y concienciará sobre la exclusión social a la ciudadanía en general y a los profesionales del sector. La concejala de Bienestar Social, Lola Penín, detalla en una nota de prensa que se trata «de un ciclo con varias actividades, todas implementadas por profesionales reconocidos en el ámbito de la investigación y la intervención con personas en situación de exclusión social». Añade que el objetivo principal de la iniciativa es «proporcionar nuevas herramientas y perspectivas que ayuden a mejorar la labor diaria en este ámbito».

El programa se iniciará el 14 de octubre con la inauguración de la exposición fotográfica ‘Ciudad de todas las personas y hogar de algunas’, que se podrá visitar hasta el 20 de octubre en el Centro de Creación Joven C19. El 28 de octubre, a las 17 horas, comenzará en el Casal de Igualtat la conferencia de Alfonso López-Bermúdez ‘Inteligencia artificial y sinhogarismo. Se puede mejorar la situación del colectivo?’. El 11 de noviembre, a las 10 horas el Casal, acogerá la presentación del ‘Proyecto Mujeres que floreixem’, a cargo de Laia Amores y Marta Martínez. El 25 de noviembre a las 10 horas será el punto y final del ciclo con la conferencia ‘Vivienda, cura y dignidad: innovaciones en el acompañamiento a mujeres en situación de sinhogarismo’, de Marta Llobet.