Ojo con el 'timo de la doble llamada': así funciona la nueva estafa telefónica sobre la que alerta la OCU
Cada día, miles de personas reciben mensajes, correos o llamadas que, bajo una apariencia legítima, buscan obtener datos personales o bancarios
Las estafas y ciberestafas se han convertido en una amenaza cotidiana. Cada día, miles de personas reciben mensajes, correos o llamadas que, bajo una apariencia legítima, buscan obtener datos personales o bancarios. Los delincuentes perfeccionan sus métodos y se aprovechan de la confianza o la prisa del usuario para lograr su objetivo. Por eso, estar informado y desconfiar de cualquier contacto inesperado es la mejor defensa ante este tipo de fraudes.
Una de las últimas modalidades detectadas es el llamado 'timo de la doble llamada', una estafa telefónica que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado públicamente y que está afectando a muchos usuarios de telefonía en España. Según explica la experta en ciberseguridad, María Aperador, el engaño se desarrolla en dos fases muy breves y perfectamente coordinadas.
En la primera llamada, la víctima recibe la comunicación de una supuesta operadora telefónica —normalmente la misma que ya tiene contratada— que le informa de una subida inminente en la tarifa mensual, con un aumento de entre 15 y 20 euros.
Minutos después, llega la segunda llamada: otra persona, que se hace pasar por comercial de una compañía competidora, ofrece una tarifa más baja para “compensar” la supuesta subida anterior. A menudo, para dar más credibilidad, afirman que la oferta está “avalada por la OCU” o por alguna otra organización de consumidores.
El objetivo es que el usuario acepte la portabilidad y facilite sus datos personales y bancarios. En muchos casos, el cambio de compañía se realiza sin su consentimiento o con condiciones distintas a las prometidas.
Qué dice la OCU
La OCU ha confirmado que no participa ni avala ninguna llamada comercial de este tipo. Ha denunciado públicamente este fraude y ha puesto los hechos en conocimiento de las autoridades y de las operadoras implicadas. Además, la organización recuerda que el uso de su nombre con fines publicitarios o comerciales está prohibido, y advierte a los consumidores de que no existen ofertas telefónicas avaladas por la OCU.
También ha pedido a las compañías de telecomunicaciones que revisen sus sistemas de contratación y controlen mejor las campañas de captación para evitar portabilidades fraudulentas.
Cómo protegerse de este tipo de engaños
- Desconfía de llamadas encadenadas. Si recibes dos llamadas seguidas sobre tarifas, probablemente sea una estrategia fraudulenta.
- Nunca des tus datos personales o bancarios por teléfono si no tienes la certeza de quién te llama.
- Si te informan de una subida de precios, verifícalo directamente con tu operadora, llamando tú al número oficial que figura en tu factura o en su web.
- Desconfía de las ofertas que se presenten como “avaladas” por organizaciones de consumidores. La OCU no autoriza ese uso de su nombre.
- Si has aceptado una portabilidad engañosa, recuerda que puedes desistir del contrato en un plazo de 14 días naturales.
- Y ante cualquier sospecha, anota el número y repórtalo a tu operadora o a la Policía Nacional a través de la web de delitos telemáticos.
- Nuevo radar en Ibiza: esta es la ubicación y la velocidad permitida
- Preocupación en Ibiza ante la nueva alerta naranja: exigen a Educación que suspenda las clases
- Alquila su casa en Ibiza y se la vuelven a destrozar con una fiesta ilegal: 'La isla está enfocada a drogadictos y delincuentes
- Ibiza se blinda ante la nueva dana con la 'experiencia adquirida la pasada semana
- SIGUE EN DIRECTO | Alerta naranja por lluvias intensas en Ibiza y Formentera
- Emergencias suspende mañana las clases en Ibiza y Formentera ante la previsión de fuertes lluvias
- Elevan el riesgo por fuertes lluvias en Ibiza a nivel naranja: la Aemet advierte de acumulados de hasta 100 litros
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo