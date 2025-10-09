Ojo con el 'timo de la doble llamada': así funciona la nueva estafa telefónica sobre la que alerta la OCU

Las estafas y ciberestafas se han convertido en una amenaza cotidiana. Cada día, miles de personas reciben mensajes, correos o llamadas que, bajo una apariencia legítima, buscan obtener datos personales o bancarios. Los delincuentes perfeccionan sus métodos y se aprovechan de la confianza o la prisa del usuario para lograr su objetivo. Por eso, estar informado y desconfiar de cualquier contacto inesperado es la mejor defensa ante este tipo de fraudes.

Una de las últimas modalidades detectadas es el llamado 'timo de la doble llamada', una estafa telefónica que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado públicamente y que está afectando a muchos usuarios de telefonía en España. Según explica la experta en ciberseguridad, María Aperador, el engaño se desarrolla en dos fases muy breves y perfectamente coordinadas.

En la primera llamada, la víctima recibe la comunicación de una supuesta operadora telefónica —normalmente la misma que ya tiene contratada— que le informa de una subida inminente en la tarifa mensual, con un aumento de entre 15 y 20 euros.

Minutos después, llega la segunda llamada: otra persona, que se hace pasar por comercial de una compañía competidora, ofrece una tarifa más baja para “compensar” la supuesta subida anterior. A menudo, para dar más credibilidad, afirman que la oferta está “avalada por la OCU” o por alguna otra organización de consumidores.

El objetivo es que el usuario acepte la portabilidad y facilite sus datos personales y bancarios. En muchos casos, el cambio de compañía se realiza sin su consentimiento o con condiciones distintas a las prometidas.

Qué dice la OCU

La OCU ha confirmado que no participa ni avala ninguna llamada comercial de este tipo. Ha denunciado públicamente este fraude y ha puesto los hechos en conocimiento de las autoridades y de las operadoras implicadas. Además, la organización recuerda que el uso de su nombre con fines publicitarios o comerciales está prohibido, y advierte a los consumidores de que no existen ofertas telefónicas avaladas por la OCU.

También ha pedido a las compañías de telecomunicaciones que revisen sus sistemas de contratación y controlen mejor las campañas de captación para evitar portabilidades fraudulentas.

Cómo protegerse de este tipo de engaños