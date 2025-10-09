El error que no debes cometer si tu perro se atraganta con algo
Los veterinarios advierten que saber cómo actuar correctamente es esencial para evitar consecuencias mayores
Los accidentes domésticos no solo afectan a las personas. Los perros también pueden atragantarse con facilidad al morder comida, juguetes, huesos, pelotas u objetos pequeños. En esos momentos, la rapidez y la calma del dueño pueden marcar la diferencia entre un susto y una urgencia veterinaria grave. Saber cómo actuar correctamente es esencial para evitar consecuencias mayores.
Cuando un perro se atraganta, suele toser de forma brusca, abrir mucho la boca y hacer gestos de arcada. En algunos casos, no puede ladrar ni respirar, se muestra agitado y empieza a ponerse rígido o tambalearse. Si ves que el animal no consigue expulsar el objeto por sí mismo, hay que intervenir de inmediato.
¿Qué hay que hacer?
Lo más urgente es asegurarte de que el aire pueda pasar, según explica la veterinaria @arruvet en sus redes sociales. Si el perro está consciente, sujétalo con cuidado, abre su boca y revisa si hay algo visible en la garganta. Si puedes ver el objeto, intenta retirarlo con los dedos o con unas pinzas, pero sin empujarlo más hacia dentro.
Si no ves nada o el perro se resiste, no intentes forzar la boca: podrías causarle una lesión o hacer que el objeto se encaje más. En perros pequeños, se puede levantar con cuidado por las patas traseras durante unos segundos para ayudar a que el objeto se desplace.
Si el perro lleva collar o arnés, lo recomendable es aflojarlo o retirarlo para no oprimir el cuello y facilitar la respiración. Especialmente si el animal jadea, se mueve mucho o ha perdido el conocimiento, liberar la zona del cuello puede ayudar a que el aire circule mejor.
Maniobra de Heimlich canina
Si el perro no puede respirar y no consigues extraer el objeto, puedes intentar una versión adaptada de la maniobra de Heimlich:
- En perros pequeños, sujétalo con el vientre hacia ti y da tres o cuatro empujes firmes hacia arriba justo debajo de las costillas.
- En perros medianos o grandes, colócate detrás, rodea su abdomen con los brazos y presiona hacia arriba y hacia adentro varias veces, de forma rápida.
Después de cada intento, revisa si el objeto ha salido. Si lo consigues y el perro empieza a respirar, déjalo recuperarse sin agobiarlo. Pero incluso si parece que todo ha vuelto a la normalidad, es importante llevar al perro al veterinario lo antes posible. A veces, el objeto puede haber causado irritación, inflamación o daño interno en la garganta o los pulmones.
