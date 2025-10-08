Vicente Gálaso, psicólogo: «El autoestigma es mucho más peligroso que el que viene de los demás»

¿Cuál es la idea de la exposición ‘Més enllà del diagnòstic’?

Intentar cambiar la idea que la sociedad tiene con respecto a la salud mental. Si hablamos de diagnósticos, especialmente los psiquiátricos, tienen un trato en la literatura o el cine que ha contaminado mucho y desinformado sobre qué es un trastorno mental y el sufrimiento psíquico. Si logramos cambiar la mirada, nos damos por satisfechos.

Ya ha colaborado en otras iniciativas de este estilo. ¿Qué tiene esta muestra de nuevo?

Tiene de nuevo que, milagrosamente, este entorno institucional dé continuidad a estos proyectos. Eso ya es un triunfo. Poco a poco, queremos ir acercándonos a retratar toda la salud mental de Balears. Eso sería el ideal. Otro gran cambio es que cada vez está participando más personal sanitario porque nos olvidamos que ellos también sufren.

La exposición está relacionada con los talleres de fotografía que ayuda a organizar. ¿Cómo ayudan a los pacientes de salud mental?

Duran teóricamente dos horas, pero a veces nos vamos a tres. Yo me llevo tres cámaras y les enseño un poco de fotografía porque mucha gente está muy acostumbrada a confundir selfie, por ejemplo, con retrato, y no saben de lo que es encuadrar, buscar en el otro. Entonces, yo reparto dos cámaras y la otra me la quedo yo. Lo primero que hacemos es, sin cámaras, preguntar para definirnos a nosotros mismos. Es como si yo te pido que te definas. A lo mejor dirías tu oficio, pero a lo mejor dirías que eres padre o que eres valiente. Entonces, ellos se describen porque si yo no te conozco no te puedo hacer un retrato. Luego, esa opinión de sí mismos la cotejan con todo el grupo y todo el mundo opina sobre cómo se ven ellos para que vean que muchas veces lo que pensamos de nosotros y lo que piensan los demás de nosotros es diferente. A partir de ese concepto, empezamos a tirar y entra la fotografía y entonces empezamos a retratarnos.

¿Hay muchos participantes que tengan reparos en aparecer en las imágenes de la exposición?

Hay personas que, afortunadamente, son más valientes de lo que yo pensaba y aceptan que los retraten. También hay alguno que no quiere salir, pero hace de fotógrafo. Otros hacen de fotógrafo y de modelo. Yo de cada taller puedo sacar más de 1.000 fotos de todas las cámaras, pero hay que revisar. Es un proceso de creación colectiva en busca de la identidad personal y la excusa es la fotografía.

¿Ha visto evoluciones en las percepciones personales de la gente que participa en estos talleres?

Una cosa que sí que hacemos es no ponernos metas demasiado grandes porque si fuera tan fácil conocerse, yo patentaría el proceso porque conocerse es muy complicado. Entonces no llegamos a situaciones del tipo ‘a través del taller he descubierto quién soy’. Es más, estoy viendo muchísimo la necesidad que tenemos de que los demás nos quieran y nos digan por qué. Tiene más importancia la mirada del otro que tu propia mirada. La nuestra es muy complicado cambiarla porque está muy bien asentada, pero a través del otro ya cambia la cosa. Yo mismo soy psicólogo, pero también tengo algo de fotógrafo. A veces me siento más psicólogo, pero otras veces actúo más como fotógrafo y ya no sé quién soy. Ellos me lo preguntan a mí y yo participo igual que uno más. Creo que la identidad es cambiante a lo largo de la vida, pero es muy sólida al mismo tiempo. Lo que sí sienta muy bien es ser cotejados por los demás. Llama mucho la atención que hay mucho cariño entre sufrientes. Se quieren mucho y nunca dicen cosas malas uno de otro.

Ejemplos de los retratos que forman parte de la muestra. | ASEF

¿Hay algún colectivo que esté especialmente afectado por el estigma de los diagnósticos mentales?

Una cosa que vemos en talleres que hacemos por la calle es preguntar a la gente por los adjetivos que le vienen con la palabra ‘esquizofrenia’. Lo que se ve es que entre el público hay mucho estigma social hacia el trastorno mental grave. Esto ocurre especialmente en el entorno de la psicosis y la esquizofrenia en concreto, que es muy conocida. De hecho, todavía se mantiene que la gente suele pensar que una persona con esquizofrenia es una persona peligrosa. Y todos los datos dicen que la violencia dentro de la esquizofrenia es muy inferior a la media en general. Eso sí que es una cosa muy clara, pero se ha asentado la idea contraria sobre la esquizofrenia y tiene un estigma social general muy superior.

¿El estigma social empieza con el diagnóstico?

Yo no me fío mucho de los diagnósticos y prefiero ir más a la persona. El diagnóstico es necesario para que nos entendamos los trabajadores de la salud, pero se queda un poco cojo en describir a una persona con el diagnóstico psiquiátrico que aparece en el famoso DSM [Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales]. Nosotros hemos optado por otro camino, por eso nos salimos del DSM y pedimos a la gente: ‘Defínete tú’. Hay algunos diagnósticos que son más complejos en cuanto a relaciones sociales y más incómodos para el personal sanitario que los atiende. No todas las personas con sufrimiento son iguales y no todo el personal sanitario es igual tampoco.

¿Podemos hablar de un doble estigma: el propio de la persona que recibe el diagnóstico y el que pueda recibir de la sociedad?

Sí, de hecho el más peligroso es el autoestigma. Es decir, cuando uno empieza a creerse que es un enfermo, que es crónico, que es para toda la vida, que no tiene salida y comienza a justificarse maneras de ser a través de su diagnóstico. Se autodiagnostican y piensan que son de cierta manera. Es muchísimo más difícil y menos llevadero que el estigma de venga los demás porque, al final, uno va aprendiendo que cada uno puede opinar una cosa diferente de cada uno. A mí me da mucho más miedo el autoestigma, es decir, que la persona se crea su propio diagnóstico.

¿Hay avances sociales en la estigmatización de la salud mental?

La gente habla de enfermedad y hace tiempo que se dejó de utilizar esta palabra porque a los especialistas les cuesta mucho encajar el origen de los trastornos psiquiátricos en el modelo de enfermedad. Por ejemplo, no se ha encontrado el marcador biológico que explique la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Lo que sí se sabe es mejorar los síntomas con fármacos, por ejemplo. Entonces, partimos de un desconocimiento y yo creo que deberíamos reconocerlo. Luego ocurre también que hay gente como las personas sin hogar con un trastorno mental, pero que no acude a los servicios. El proyecto está avanzando también en ese camino. Esas personas están estigmatizadas por fracasados y más por temas de alcoholismo, drogodependencias o haber estado en la cárcel.

¿Por qué le interesa tanto hacer estos talleres y actividades con fotografía?

En mi vida cotidiana presido y dirijo un espacio, una asociación de trastornos mental graves, pero que trabajamos exclusivamente con arte. Hacemos teatro, pintura y actividades por el estilo. Ya en mi formación como psicólogo tenía mucha vocación artística porque ingresé en Bellas Artes también. Entonces, siempre he tenido el corazón partido entre los dos caminos. Y ahora lo que he hecho desde un tiempo es conectar las dos cosas. Me encanta el ser humano y me encanta el arte como manera de expresión del ser humano, de conocimiento y de conocimiento del otro. Entonces, no sabría separar ya las dos cosas. Incluso a nivel terapéutico, ya no sé trabajar sin arte.

n