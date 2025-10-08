El dispositivo de Amazon que arrasa en ventas ahora por menos de 30 euros: es un imprescindible en los hogares

Los asistentes inteligentes se han convertido en los últimos años en un elemento habitual en los hogares. Estos dispositivos, capaces de responder preguntas, reproducir música, controlar luces o recordarnos citas están cambiando la forma en la que interactuamos con la tecnología. Su precio cada vez más asequible y la mejora constante en sus funciones han impulsado su popularidad, convirtiéndolos en uno de los gadgets más demandados durante eventos como el Prime Day de Amazon.

Entre las ofertas más destacadas de este Prime Day se encuentra el Echo Dot, el altavoz inteligente de Amazon, que puede adquirirse por menos de 30 euros. Este dispositivo está entre los productos más vendidos de la plataforma.

Qué ofrece

El Echo Dot destaca por su diseño compacto, su calidad de sonido mejorada y, sobre todo, por integrar Alexa, el asistente virtual de Amazon. Gracias a él, los usuarios pueden controlar otros dispositivos del hogar inteligente, consultar el tiempo, configurar alarmas y recordatorios, reproducir música o pódcast, e incluso hacer preguntas de cultura general o noticias en tiempo real con solo usar la voz.

Además, el dispositivo permite conectar servicios de música como Spotify, Amazon Music o Apple Music, y puede integrarse con sistemas de iluminación, enchufes y termostatos compatibles, lo que lo convierte en una herramienta práctica para quienes buscan iniciarse en el mundo de la domótica.

Cómo configurar el Echo Dot

Conecta el Echo Dot a la corriente : usa el adaptador que viene en la caja. Cuando el anillo de luz se encienda y empiece a girar en azul y luego naranja, significa que el dispositivo está listo para configurarse.

: usa el adaptador que viene en la caja. Cuando el anillo de luz se encienda y empiece a girar en azul y luego naranja, significa que el dispositivo está listo para configurarse. Descarga la app Alexa : instala la aplicación gratuita “Amazon Alexa” en tu móvil o tablet. Está disponible en Google Play (Android) y App Store (iPhone).

: instala la aplicación gratuita “Amazon Alexa” en tu móvil o tablet. Está disponible en Google Play (Android) y App Store (iPhone). Agrega tu Echo Dot : en la app, toca “Dispositivos” → “+” → “Añadir dispositivo” → “Amazon Echo” → “Echo, Echo Dot, Echo Plus, etc.”. La aplicación detectará tu Echo Dot automáticamente (si está en modo de configuración). Si no, puedes mantener pulsado el botón de acción (el que tiene un punto) durante unos segundos hasta que la luz se vuelva naranja.

: en la app, toca “Dispositivos” → “+” → “Añadir dispositivo” → “Amazon Echo” → “Echo, Echo Dot, Echo Plus, etc.”. La aplicación detectará tu Echo Dot automáticamente (si está en modo de configuración). Si no, puedes mantener pulsado el botón de acción (el que tiene un punto) durante unos segundos hasta que la luz se vuelva naranja. Conéctalo al Wi-Fi: la app te guiará para seleccionar tu red Wi-Fi y escribir la contraseña. Una vez conectado, el Echo Dot descargará las actualizaciones necesarias.

Dispositivo inteligente / Amazon

Personaliza tu experiencia:

Elegir la voz y el idioma de Alexa.

Conectar servicios de música (Spotify, Amazon Music, Apple Music…).

Vincular dispositivos del hogar inteligente (bombillas, enchufes, etc.).

Crear rutinas, como “Alexa, buenos días” para que te diga el tiempo, las noticias y reproduzca música.

Por su versatilidad, facilidad de uso y precio reducido, el Echo Dot se ha consolidado como uno de los altavoces inteligentes más populares del mercado. Con la oferta vigente hasta la medianoche de hoy, Amazon refuerza su posición como líder en este segmento y da a los usuarios una buena oportunidad para incorporar un asistente virtual en su hogar sin realizar una gran inversión.