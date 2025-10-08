El desarrollo de estructuras metalorgánicas gana el Nobel de Química 2025: "Es la gran promesa del siglo XXI"

La Real Academia de las Ciencias de Suecia ha decidido entregar el Nobel de Química de 2025 a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas. Según ha argumentado el jurado de expertos detrás de esta decisión, el trabajo de estos investigadores "tienen un potencial tan grande que podría convertirse en el gran material del siglo XXI".

El premio de este año se suma a una larga estela de galardones en los que se han reconocido desde avances consolidados hasta esperanzadoras promesas de la investigación. El año pasado, por ejemplo, el premio de esta categoría se concedió a David Baker, Demis Hassabis y John M. Jumper por la predicción de estructuras y el diseño computacional de proteínas. El año anterior se galardonó a Moungi Bawendi, Louis Eugene Brus y Alexei Ekimov por el descubrimiento y la síntesis de puntos cuánticos. En 2022, se premió a Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal y K. Barry Sharpless por el desarrollo de la química clic y la química bioortogonal y en 2021 se galardonó a Benjamin List y David W.C. MacMillan por el desarrollo de la organocatálisis asimétrica. Y en 2020, entre los premios más sonados, se reconoció el trabajo de Emmanuelle Charpentier y Jennifer A. Doudna en el desarrollo de un método para la edición del genoma (CRISPR/Cas9).

Desde el año 1901 hasta ahora, en los más de cien años de historia de estos galardones, el comité de los Nobel ha entregado un total de 116 premios a dos centenares de profesionales de la ciencia. Entre los más conocidos destaca el premio de 1911 a Marie Curie por el descubrimiento de los elementos radio y polonio. En toda la historia de los Nobel de Química se estima que este premio tan solo se otorgado a 8 mujeres científicas, lo que supone tan solo un 4.1% de los premiados en más de un siglo de recorrido de estos galardones a la investigación más puntera.

En la actual edición de estos galardones ya se reconocido el trabajo de Shimon Sakaguchi, Fred Ramsdell y Mary Brunkow en la categoría de Medicina por descubrir los “guardianes del sistema inmune”. También se ha reconocido el trabajo de John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martins en la categoría de Física por encabezar la nueva revolución cuántica. El galardón de Química entregado este miércoles es el último estrictamente científico de esta edición. Para el jueves se espera la entrega del distintivo de Literatura, el viernes será el turno del emblemático premio de la Paz y el lunes siguiente, como broche final de esta edición, se anunciará el ganador de la categoría de Economía.