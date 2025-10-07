Ocho de cada diez valencianos considera que la reconstrucción tras la dana va 'lenta' o 'muy lenta'

Centrando el foco en el último año, exclusivamente en la reconstrucción tras la dana del 29-O, los encuestados no ocultan su visión crítica de la gestión. A la pregunta sobre la rapidez de los trabajos en las zonas afectadas, casi la mitad de las personas considera que ha sido ‘lenta’. En concreto, un 49,5 %. Aún peor es la percepción del 32 % más crítico, que valora que se ha avanzado a un ritmo ‘muy lento’. Totalmente residual es el conjunto de voces que habla de una labor ‘rápida’ o ‘muy rápida’, al representar al 1,7 % de los encuestados. En este caso, la valoración más negativa llega del sur, ya que casi nueve de cada diez personas preguntadas se muestran críticas con el ritmo de la reconstrucción de las zonas afectadas por la trágica riada.

La opinión sobre la reconstrucción / Íñigo Roy

No es nada mejor la percepción ciudadana, ahora que faltan apenas unos días para que se conmemore el primer aniversario de la dana, respecto a la calidad de esa reconstrucción, siguiendo a esas opiniones críticas mayoritarias respecto a los tiempos empleados. Más de la mitad de los encuestados (50,8 %) valoran negativamente la calidad de la reconstrucción, al considerar que se está realizando entre ‘mal’ o ‘muy mal’, mientras que apenas una décima parte del total (11,7 %) ve la labor con buenos ojos. Un 37,5 % no pasa del ‘simplemente se está haciendo’. De nuevo, al igual que sucedía con la falta de rapidez, las voces más críticas sobre la calidad de los trabajos surgen en Alicante (donde se eleva la cifra hasta los 56,6 % de los preguntados), por delante incluso de Valencia (48,3 %).

Otras preguntas sobre la reconstrucción / Íñigo Roy

Otras políticas

También en la encuesta por el primer Nou d’Octubre desde la trágica riada se abordan las percepciones ciudadanas sobre los efectos "secundarios" de la obligada reconstrucción. Más de cuatro de cada diez entrevistados (42,8 %) consideran que la actuación de la Generalitat durante este último año se ha centrado en los trabajos derivados de las consecuencias de la dana, descuidando así el resto de áreas de gestión. Sin embargo, un 31,2 % de los ciudadanos discrepa, y defiende que la atención ha sido homogénea, sin dejar de lado los proyectos desvinculados de la riada. En este caso, los datos territorializados no resultan menores. Así, más de la mitad de los encuestados de Alicante (51,7 %), tierra natal del president Mazón, defiende que el Consell ha descuidado aquello que no guarda relación directa con la reconstrucción, lo que condiciona por completo la media a nivel autonómica, ya que la cifra en cambio es pareja tanto en Valencia como en Castellón respecto a las dos respuestas (el ‘sí’ y el ‘no’), situándose en todos los casos entre el 36,5 % y el 38,2 %.

Respecto al impacto de la dana en la reputación de la Comunidad Valenciana, los datos son más concluyentes en términos generales. Casi el 65 % considera que la gestión de la reconstrucción está afectando negativamente a la imagen, frente a una cifra menor (3,6 %) que opina todo lo contrario: que el impacto es positivo.