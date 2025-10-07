La nueva función de Instagram divide a la población: compartir la ubicación ¿sí o no?

Instagram, la aplicación de Meta que supera los 2.000 millones de usuarios activos, continúa sumando funciones para mantenerse entre las redes más utilizadas del mundo. De ser una simple plataforma para compartir fotografías ha pasado a integrar vídeos, mensajería, compras y herramientas de realidad aumentada. Su última novedad es Mapa, una función que introduce un componente geográfico a la experiencia social y que ya ha generado debate entre los usuarios.

La herramienta permite a los usuarios visualizar publicaciones y ubicaciones en un mapa interactivo, además de compartir su ubicación en tiempo real. La función, accesible desde los mensajes directos, muestra los lugares que visitan los contactos y permite descubrir contenido local de forma visual.

Por defecto, la ubicación no se comparte automáticamente: el usuario debe activarla y decidir con quién quiere hacerlo. Las opciones van desde 'mejores amigos' hasta 'personas que también sigues'. También es posible ocultar zonas concretas o detener el uso del mapa en cualquier momento.

Actualmente, la función Mapa se está implementando progresivamente en Estados Unidos, aunque Meta ha confirmado que su despliegue global será gradual en los próximos meses.

Beneficios

Según la compañía, Mapa busca "fortalecer las conexiones reales" y ayudar a los usuarios a descubrir lugares recomendados por personas de su entorno. Para negocios locales y creadores de contenido, puede convertirse en una herramienta útil para ganar visibilidad. También permite explorar tendencias de ubicación —como zonas de ocio o eventos— sin necesidad de salir de la aplicación.

El mapa integra publicaciones, historias y reels etiquetados con localizaciones, mostrando qué ocurre en cada zona de manera visual e interactiva.

Riesgos

Aunque la función puede resultar atractiva, expertos en ciberseguridad han mostrado preocupación por su posible impacto en la privacidad. Compartir la ubicación, incluso de forma limitada, puede revelar rutinas o lugares habituales, como el domicilio o el trabajo.

Algunos especialistas recomiendan revisar con cuidado la configuración de visibilidad antes de activar la función y recordar que incluso las publicaciones con etiquetas de ubicación pueden aparecer temporalmente en el mapa.

Cómo activar la función

Para activar Mapa basta con acceder a la pestaña de mensajes directos, pulsar el icono del mapa y seleccionar quién puede ver la ubicación.

Si se desea desactivar, hay que entrar de nuevo en esa sección y elegir la opción Nadie o bien limitar los permisos de ubicación desde los ajustes del teléfono. También es posible ocultar ubicaciones específicas o desactivar el acceso al GPS por completo. Por defecto, viene desactivada.

La función Mapa pretende hacer de Instagram una red más dinámica y conectada con el entorno real, pero también plantea interrogantes sobre el equilibrio entre compartir y proteger la privacidad. En tiempos donde los datos de localización son tan sensibles como valiosos, la decisión final recae —una vez más— en el usuario.