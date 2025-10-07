Va a comprar un mueble y consigue un piso a precio razonable: cómo Wallapop puede ayudarte con el alquiler

“¿Buscas alquiler barato en la ciudad? Te doy un truco increíble”. Es la frase que ha utilizado el agente inmobiliario Sergio para captar la atención de sus miles de seguidores en redes sociales y… lo ha conseguido. Y es que, en base a la experiencia de uno de sus clientes, este asesor ha encontrado una manera diferente de buscar vivienda a precio razonable.

Y es que la situación del alquiler en España atraviesa una etapa de fuerte tensión debido al alza constante de los precios y la caída de la oferta disponible. Según los últimos datos de Idealista, el alquiler medio se sitúa ya en 14,5 euros por metro cuadrado al mes, lo que supone un incremento interanual del 10,9 %. En ciudades grandes como Madrid o Barcelona, estas cifras se disparan aún más, superando con frecuencia los 17-20 €/m², lo que dificulta el acceso a vivienda para quienes tienen ingresos medios.

“Nosotros administramos algunos alquileres en Barcelona y hemos visto cómo han ido empeorando año tras año. Por eso os voy a dar un truco para alquilar a precio asequible que descubrimos gracias a un cliente”, continúa relatando. El experto asegura que cuando una vivienda se pone en alquiler, aunque sea pequeña y cara, “les bloquean el teléfono con la cantidad de llamadas y mensajes. La gente está desesperada”, subraya.

¿Cuál es el 'truco'?

Por ello, ha decidido contar el ‘truco’ de uno de sus clientes, con el objetivo de poder ayudar a quien se encuentre en esta situación: “Nos llamó un inquilino que iba a irse de un piso que tenía alquilado a buen precio, llevaba ya años. Entonces, preparamos todo para la devolución de la fianza y entrega de llaves. Hasta ahí ... todo normal. El caso es que nos llama y nos dice, tengo una persona a quien le interesa alquilarlo. Nosotros pensábamos que era un amigo suyo, le pedimos los papeles, era un buen perfil y al día siguiente que salía el viejo inquilino, entraba el nuevo”, explica el agente.

“Cuando estábamos firmando, le dije: ‘¡Qué suerte que te avisara tu amigo! Y me dijo: ¡Qué va, si no nos conocíamos de nada!’”, apunta Sergio. Y aquí es donde entra la conexión entre Wallapop y alquilar un piso. “Muchos inquilinos compran pequeños muebles que al momento de irse venden por Wallapop. Haciendo una pequeña búsqueda por Wallapop te darás cuenta que hay gente que vende por mudanza, es tan sencillo como preguntarles por el propietario o el administrador y en algunos casos incluso puedes comprarle algún mueble si te interesa para que accedan”, añade.

Así, asegura que “todos ganan”: el viejo inquilino vende algún mueble, el propietario que tiene un nuevo inquilino y la agencia, que se ahorra trabajo de comercialización. ¿Y qué pasa con el precio del inmueble? “El precio en España durante todo el año estará limitado a subir tan solo un 3%, así que de eso no tendrás que preocuparte”, indica el experto inmobiliario.