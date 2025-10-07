Si coges a tu perro como a un bebé puedes generarle lesiones: así debes hacerlo, según los veterinarios
Los veterinarios advierten que levantar a un can de forma inadecuada puede ejercer presión sobre sus articulaciones y músculos
Aunque pueda parecer una muestra de cariño, cargar a un perro en brazos como si fuera un bebé puede tener consecuencias negativas para su salud, especialmente en sus articulaciones y columna vertebral.
Por ello, son muchos los veterinarios que advierten de que levantar a un perro de forma inadecuada, como sujetarlo por las axilas o permitir que su cuerpo cuelgue sin soporte, puede ejercer presión sobre sus articulaciones y músculos, aumentando el riesgo de lesiones.
Además, este tipo de prácticas pueden afectar la movilidad del perro y generar tensiones en su columna, lo que, con el tiempo, puede derivar en problemas graves que afectan no solo a la espalda, sino también a órganos como los riñones, los intestinos o la vejiga.
Para evitar riesgos, es fundamental aprender la forma adecuada de sujetar a un perro:
- Soporte completo: colocar una mano bajo el pecho y la otra bajo las patas traseras, manteniendo al perro pegado al cuerpo. Esto distribuye el peso de manera uniforme y protege sus articulaciones.
- Mantenerlo seguro y tranquilo: hablarle suavemente mientras lo levantas ayuda a que el perro se relaje y reduzca la tensión muscular.
- Evitar torsiones: nunca girar al perro mientras está en brazos, ya que podría lesionarse la columna o las articulaciones.
- No sobrepasar el peso adecuado: para perros grandes, es mejor usar rampas o plataformas, ya que cargarlos puede ser peligroso tanto para ellos como para el dueño.
Por ello, se recomienda usar rampas y escaleras para mejorar su movilidad, así como arneses de transporte. Tampoco hay que pasar por alto que una buena educación y entrenamiento permiten reducir riesgos y estrés en los canes a la hora de realizar determinados movimientos.
Levantar a tu perro en brazos puede ser una forma de demostrar afecto, pero hacerlo de manera incorrecta puede ocasionarle lesiones graves y dolor crónico. Conocer las técnicas adecuadas, respetar el tamaño y edad del animal y utilizar herramientas como rampas o arneses contribuye a su bienestar y a una relación segura y amorosa entre dueño y mascota.
- Una fallecida y una herida grave en dos supuestos ataques machistas en es Pujols
- Fuera de peligro la mujer apuñalada por su expareja en Formentera
- Oportunidad en Ibiza: piso de dos habitaciones en una 'zona céntrica y bien comunicada
- Investigan a un joven de Ibiza por conducir un deportivo a 186 kilómetros por hora en la autovía de Sant Antoni
- Cambio del tiempo: vuelven las lluvias a Ibiza y Formentera
- Emoción en Formentera: un agente pide matrimonio a su pareja durante la Diada de la Policia Local
- Incógnitas con la fallecida en Formentera: la Guardia Civil no descarta «ninguna hipótesis»
- Dos detenidos por golpear a una pareja de turistas para robarles el reloj en Ibiza