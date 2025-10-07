Si coges a tu perro como a un bebé puedes generarle lesiones: así debes hacerlo, según los veterinarios

Aunque pueda parecer una muestra de cariño, cargar a un perro en brazos como si fuera un bebé puede tener consecuencias negativas para su salud, especialmente en sus articulaciones y columna vertebral.

Por ello, son muchos los veterinarios que advierten de que levantar a un perro de forma inadecuada, como sujetarlo por las axilas o permitir que su cuerpo cuelgue sin soporte, puede ejercer presión sobre sus articulaciones y músculos, aumentando el riesgo de lesiones.

Además, este tipo de prácticas pueden afectar la movilidad del perro y generar tensiones en su columna, lo que, con el tiempo, puede derivar en problemas graves que afectan no solo a la espalda, sino también a órganos como los riñones, los intestinos o la vejiga.

Para evitar riesgos, es fundamental aprender la forma adecuada de sujetar a un perro:

Soporte completo: colocar una mano bajo el pecho y la otra bajo las patas traseras, manteniendo al perro pegado al cuerpo. Esto distribuye el peso de manera uniforme y protege sus articulaciones.

colocar una mano bajo el pecho y la otra bajo las patas traseras, manteniendo al perro pegado al cuerpo. Esto distribuye el peso de manera uniforme y protege sus articulaciones. Mantenerlo seguro y tranquilo: hablarle suavemente mientras lo levantas ayuda a que el perro se relaje y reduzca la tensión muscular.

hablarle suavemente mientras lo levantas ayuda a que el perro se relaje y reduzca la tensión muscular. Evitar torsiones: nunca girar al perro mientras está en brazos, ya que podría lesionarse la columna o las articulaciones.

nunca girar al perro mientras está en brazos, ya que podría lesionarse la columna o las articulaciones. No sobrepasar el peso adecuado: para perros grandes, es mejor usar rampas o plataformas, ya que cargarlos puede ser peligroso tanto para ellos como para el dueño.

Por ello, se recomienda usar rampas y escaleras para mejorar su movilidad, así como arneses de transporte. Tampoco hay que pasar por alto que una buena educación y entrenamiento permiten reducir riesgos y estrés en los canes a la hora de realizar determinados movimientos.

Levantar a tu perro en brazos puede ser una forma de demostrar afecto, pero hacerlo de manera incorrecta puede ocasionarle lesiones graves y dolor crónico. Conocer las técnicas adecuadas, respetar el tamaño y edad del animal y utilizar herramientas como rampas o arneses contribuye a su bienestar y a una relación segura y amorosa entre dueño y mascota.