Aprobada la ayuda de 100 euros para la compra de gafas y lentillas para los menores de 16 años

Las gafas constituyen uno de los gastos que tienen que afrontar las familias más costosos, sobre todo si varios miembros las usan y el hogar cuenta con pocos recursos económicos. Se trata, además, de un producto sanitario muy necesario, ya se tenga miopía, hipermetropía o astigmatismo. Por ello, para ayudar a las familias a afrontar este gasto, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto destinado a regular una subvención de 100 euros para la adquisición de gafas o lentillas destinadas a menores de 16 años. Fuentes de Sanidad aclaran que la normativa entrará en vigor antes de final de año.

La ayuda será de concesión directa y los padres o tutores legales podrán acceder a la subvención a través de las ópticas adheridas, que aplicarán el descuento en el momento de la compra y después gestionarán el reembolso a través del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO), que ha sido designado como entidad colaboradora. El Consejo asumirá funciones de coordinación con las ópticas, la verificación documental, la compensación de los costes y el seguimiento del programa.

La subvención de 100 euros se podrá utilizar en monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante, lentes de contacto y soluciones de mantenimiento a lo largo de un año. El plan, denominado Plan Veo, cuenta con una financiación de 47,7 millones de euros, que se distribuirá en dos ejercicios presupuestarios. Este año se destinará un millón de euros y los 46,7 restantes en el 2026.

La compra de gafas o lentillas deberá formalizarse antes del 31 de diciembre de 2026, aunque los pagos correspondientes a las compras durante ese mes podrán ejecutarse en el ejercicio 2027, para garantizar la cobertura completa hasta finales del año próximo.

Barreras económicas

El objetivo de esta medida, según el Gobierno, es responder a una necesidad de salud pública y reducir las barreras económicas que dificultan el acceso a este producto sanitario. Los defectos de refracción -como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo- afectan a entre el 10% y el 30% de la población en edad escolar en España, con prevalencias que van en aumento, especialmente debido al uso intensivo de pantallas y la vida en interiores (especialmente en la pandemia, que incrementó los problemas visuales).

Si los defectos de refracción no se corrigen, los menores pueden tener un peor rendimiento académico, desarrollo psicosocial y calidad de vida. El problema es que numerosos estudios han constatado que los niños y niñas de las familias con una situación socioeconómica más desfavorecida acceden con menor frecuencia a las gafas o renuevan la graduación con menos frecuencia de la necesaria, lo que perpetúa las desigualdades sociales y educativas. Por ello, según el Gobierno, esta ayuda "pretende actuar como una herramienta de equidad, asegurando que ninguna persona menor de edad quede excluida del derecho a una visión adecuada por motivos económicos".

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que la ayuda sea de carácter global porque "la universalidad convierte a las políticas públicas en herramientas de justicia y equidad [...] y ver bien no puede depender del dinero de una familia".