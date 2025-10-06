Con VIAJAR OCTUBRE descubre los mejores destinos en las alturas y regiones históricas de ensueño

El número de octubre de Viajar te propone un viaje por las montañas más altas del planeta, por grandes regiones francesas, por joyas de Oriente Medio y por muchos más lugares increíbles. ¡Ya disponible en quiosco!

La belleza eterna de las altas cumbres del Himalaya protagoniza nuestro número de octubre, un viaje soñado a las cimas más altas del mundo, pero también a las fascinantes ciudades del valle de Katmandú (Katmandú, Patan y Bhaktapur), en las que darse un atracón de arte y arquitectura.

También cargado de arte y arquitectura está Omán, la joya de Oriente Medio, un país lleno de fortalezas y ciudades antiguas, pero también de excelentes propuestas gastronómicas y de turismo de aventura.

El Gran Este francés es otro de los protagonistas de este número, con Alsacia y Lorena como estrellas de un destino en el que también destacan ciudades históricas, como Estrasburgo, Nancy y Metz, y un entorno natural verde sin aglomeraciones en el curso del río Mosela.

Ya en España, te invitamos a un viaje de cine por Castilla y León, la comunidad en la que se rodaron algunos de los westerns más famosos de la historia. ¿Te apuntas a este recorrido por el lejano Oeste español?

Un poco más al norte, nos sumergimos en los valles asturianos en busca del oso pardo y de algunas de sus vecinas, dos vaqueiras de alzada y la última molinera del lugar, que nos acompañan a ver animales salvajes y nos enseñan las curiosidades de sus oficios.

Para los que ya echen de menos la playa y el mar, proponemos 10 recorridos con vistas a la costa, perfectos para hacer en una escapada otoñal por senderos azules, salinas e históricos faros marineros. Y no abandonamos la costa, concretamente la vasca, porque hacia ella nos trasladamos para hacer una ruta gastronómica por sus restaurantes top.

En el apartado hotelero, aquellos que busquen los establecimientos más creativos, encontrarán en los hoteles burbuja su estancia ideal. Te enseñamos algunos de los más curiosos del mundo, ya sea en pleno desierto o en medio de un bosque nevado.

Santiago de Chile, Tailandia, Vietnam y muchos más destinos te esperan en este número otoñal de VIAJAR, en el que también te hablamos de nuestra próxima expedición: un viaje por Bolivia y Perú junto al prestigioso fotógrafo Tino Soriano. Partimos el próximo diciembre. ¿Nos acompañas?