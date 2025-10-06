El Gobierno pide a Andalucía datos de los programas de cribado de mama de los últimos 5 años para conocer la "magnitud del problema"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha enviado este lunes una carta a la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández Soto, sobre la crisis en torno a los cribados de cáncer de mama que está teniendo lugar durante la última semana. Sanidad solicita recibir información de una serie de indicadores para poder evaluar el desarrollo del programa de cribado, correspondientes a los últimos cinco años, para conocer la "magnitud del problema".

"Como bien sabes, la efectividad de los cribados radica en un seguimiento escrupuloso del buen funcionamiento de todos los eslabones de la cadena de detección, alerta y seguimiento, para, conjuntamente con la buena práctica clínica habitual, poder establecer mecanismos de detección temprana que permitan llevar a cabo tratamientos menos invasivos y que logren cambiar el curso de la enfermedad", señala la ministra en su misiva.

"Máxima transparencia"

"La magnitud del problema actual exige la máxima transparencia y coordinación entre las administraciones para poder dar respuesta a las necesidades de la población y garantizar que se ponen en marcha las medidas necesarias para disminuir los posibles efectos que esto haya tenido sobre las mujeres afectadas, a la vez que evitar que esto vuelva a ocurrir nuevamente", añade.

A través del escrito, García solicita que, desde la Consejería de Salud y Consumo, se remitan todos los informes elaborados o en elaboración que permitan evaluar el impacto sobre la población, así como las medidas que se hayan puesto en marcha o se vayan a implementar para abordar la situación.

Últimos cinco años

Conforme con lo recogido en el Documento de consenso del sistema de información del programa poblacional de cribado de cáncer del Sistema Nacional de Salud, su departamento solicita recibir información de una serie de indicadores para poder evaluar el desarrollo del programa de cribado correspondientes a los últimos cinco años, "siempre que sea posible, con el fin de disponer de una perspectiva histórica que permita analizar la evolución del programa".

Entre esos indicadores básicos, Sanidad solicita datos de algunos como la cobertura de invitación; la cobertura de examen en la ronda de cribado; la tasa de participación; los resultados en prueba de cribado o la tasa de aceptación de valoración adicional. También aspectos como el valor predictivo positivo tras prueba de confirmación, la tasa bruta de incidencia o la tasa de mortalidad por cáncer de mama.

Mujeres con biopsia

En el caso de los indicadores complementarios, menciona algunos como la tasa de aceptación de la reevaluación temprana o de aceptación del primer tratamiento. También información sobre complicaciones graves por biopsia; porcentaje de falsos positivos o porcentaje de mujeres con biopsia realizada en los plazos recomendados desde su derivación.

Mónica García finaliza su escrito poniendo a disposición de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía la colaboración y apoyo técnico que sea preciso, por parte de Sanidad, para "poder resolver este problema lo antes posible y mejorar el programa de cribado de cáncer de mama, así como para evaluar la situación de los otros programas de cribado de cáncer como el de cérvix y el de colon".

Denuncia de la AECC

También este lunes, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha pedido a la Junta de Andalucía que resuelva "de manera inmediata" la situación de las mujeres afectadas "para acabar con su incertidumbre o, de confirmarse el diagnóstico de cáncer, iniciar cuanto antes el tratamiento". Asimismo, la Asociación pone a disposición de las mujeres andaluzas afectadas su teléfono gratuito 24 horas (900 100 036) para ayudarlas a recibir información de la Junta de Andalucía, así como todos sus servicios de atención integral. De la misma manera, ofrece a la Junta este mismo teléfono para contactar con las mujeres afectadas.

La Asociación vuelve a poner sobre la mesa que España "carece de un sistema de información integrado de conocimiento en cáncer con datos homogéneos, públicos, actualizados, accesibles y comparables que permita conocer la realidad del cáncer en general y la de los programas de cribado en particular".

Trabajo conjunto

"Esta falta de datos impide cuidar y proteger a la población española de manera adecuada, especialmente a las personas con cáncer", señala la entidad que pide que todas las entidades sociales y científicas y administraciones públicas nacionales, autonómicas y locales trabajen "de manera conjunta" en este sistema integrado de información sobre el cáncer.

Entre la falta de datos, señala la AECC, se encuentra la carencia de un protocolo de actuación común para los programas de cribado poblacional "lo que profundiza en las inequidades que provoca el cáncer en España". Recuerda que lleva muchos años pidiendo a las Administraciones la publicación de datos sobre cribados y denunciando la falta de un mapa nacional sobre la situación de los programas de cribado poblacional en las distintas comunidades autónomas. En concreto, desde hace un año, pone a disposición de las distintas consejerías de Sanidad recursos de la IARC, la agencia de investigación de la OMS, para tener un registro de datos específico sobre el programa de cribado de cáncer de colon.