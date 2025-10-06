La ley se endurece para los vecinos morosos: esto es lo que pasa si no pagan la comunidad

En abril de 2025 entró en vigor la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) en España, con novedades que refuerzan los mecanismos legales contra la morosidad en las comunidades de vecinos. El impago de las cuotas comunes deja de ser una molestia solo administrativa o vecinal, y se convierte en una situación con consecuencias legales realistas y definidas. La norma busca equilibrar los derechos de los propietarios con la sostenibilidad económica de las comunidades.

La ley pone especial énfasis en el artículo 21, que regula lo que puede hacer la comunidad cuando uno de sus propietarios no abona sus cuotas —sean ordinarias o extraordinarias—. Se introducen herramientas más ágiles para reclamar deudas, sanciones si la morosidad persiste, y obligaciones claras para la comunidad de propietarios en cuanto a los procedimientos que deben seguir.

¿Cuáles son las novedades?

Una de las novedades más útiles es el procedimiento monitorio simplificado para deudas inferiores a 2.000 euros. Si el monto adeudado no supera esa cifra, la comunidad puede demandar al deudor sin necesidad de contar con abogado ni procurador. Esto agiliza mucho los trámites y reduce costes para la comunidad.

Además, la reforma refuerza sanciones que antes estaban más difusas. El propietario moroso puede perder el derecho a voto en las juntas de vecinos mientras la deuda no esté saldada o impugnada legalmente, aunque sigue pudiendo asistir a las reuniones. También se pueden acumular intereses de demora sobre la cantidad adeudada, y la comunidad está facultada para solicitar el embargo de bienes si la morosidad se mantiene.

Otro punto importante es el procedimiento previo que debe respetarse: la comunidad debe aprobar formalmente en junta la reclamación de la deuda, certificarla mediante acta y notificar al vecino moroso de forma fehaciente (por ejemplo, mediante burofax o notificación notarial). Únicamente después, si no se paga, podrá iniciarse la acción judicial.

Finalmente, la ley clarifica que todos los propietarios están obligados a contribuir a los gastos comunes según el coeficiente de participación del edificio, aunque no utilicen ciertos servicios comunes. Solo en casos muy específicos los estatutos pueden reconocer exenciones expresas, y estas exenciones deben estar recogidas claramente en los estatutos o en el título constitutivo del edificio.