Los expertos lo tienen claro: borrar fotos y correos electrónicos ayuda a ahorrar agua
Insisten en que el ahorro de agua debe convertirse en un hábito cotidiano
El año hidrológico ha terminado en España con las reservas de agua destinadas a usos consuntivos, para abastecimiento humano, agrícola e industrial, en 19.490 hectómetros cúbicos, es decir, el 50,2% de la capacidad total. Esto hace que los embalses mantengan niveles elevados: la cifra actual está 16,2 puntos por encima de la media de los últimos cinco años, calculada en 13.142 hm³.
Pese a que los datos hayan mejorado, tanto administraciones como expertos insisten en que el ahorro de agua debe convertirse en un hábito cotidiano, no solo en el consumo doméstico, sino también en ámbitos menos evidentes como el digital.
Más allá de cerrar el grifo o instalar dispositivos de bajo consumo, la llamada huella hídrica digital —el agua utilizada para mantener los centros de datos y la infraestructura de internet— está ganando protagonismo. Cada fotografía almacenada en la nube, cada correo electrónico no eliminado o cada archivo guardado en servidores consume recursos energéticos y agua para su refrigeración.
Cómo borrar datos ayuda a ahorrar agua
Los gigantes tecnológicos emplean grandes cantidades de agua para mantener a temperatura adecuada sus servidores. Según estimaciones recientes, el simple hecho de almacenar un gigabyte de datos puede implicar el uso indirecto de varios litros de agua al año. Por eso, eliminar correos antiguos, vaciar la papelera del móvil o borrar fotos duplicadas no solo libera espacio digital, sino que también reduce la demanda energética y el consumo de agua en los centros de datos.
- Revisar y eliminar correos que ya no sean útiles, especialmente aquellos con archivos adjuntos pesados.
- Vaciar periódicamente la carpeta de spam y la papelera.
- Borrar fotos duplicadas o vídeos almacenados en la nube que no se consulten.
- Desactivar copias automáticas innecesarias en servicios de almacenamiento.
- Utilizar discos duros locales o almacenamiento eficiente para datos personales.
