Curso de cirugía endoscópica de columna en la Policlínica

Cirujanos de varios países se han dado cita este viernes y sábado en Ibiza para el segundo curso internacional en cirugía endoscópica de columna de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Una cita que sirvió para compartir conocimientos sobre una técnica que está transformando la práctica médica en todo el mundo, señalan desde la clínica. La Unidad de Neurocirugía del Grupo Policlínica fue la encargada de organizar este encuentro, que combinó formación básica para los profesionales que se inician en la disciplina con sesiones avanzadas de cirugía compleja. Entre los ponentes destacó la participación del doctor Ricardo Casal Grau, fundador de la Sociedad Española de Cirugía Endoscópica, junto a otros referentes internacionales.

Un profesor en una clase teórica de la formación.

«Queremos que Ibiza sea un punto de encuentro, no solo para aprender la técnica, sino también para explorar los límites de lo que puede hacerse con endoscopia», explicó el doctor Pedro Llinás, responsable de la Unidad de Neurocirugía.

La cirugía de columna atraviesa una auténtica revolución. Durante décadas, los abordajes abiertos —que implicaban amplias incisiones, disección muscular y largas recuperaciones— fueron la única vía para tratar hernias, estenosis o tumores medulares. Sin embargo, en los últimos años ha surgido una alternativa que está cambiando radicalmente el panorama: la cirugía endoscópica biportal. Se trata de una técnica mínimamente invasiva que permite intervenir la columna a través de dos pequeñas incisiones en la piel. Su impacto en los pacientes es notable: menos dolor postoperatorio, una preservación casi total de la musculatura, estabilidad vertebral intacta y una recuperación mucho más rápida que permite retomar la vida cotidiana en cuestión de días, indican.

Nacida en Corea del Sur hace poco más de una década, la endoscopia biportal se ha extendido rápidamente por Asia y Europa y ahora comienza a consolidarse en América Latina. Su éxito se basa en los resultados clínicos y en la posibilidad de abordar patologías cada vez más complejas con una agresión mínima sobre el organismo.

La Unidad de Neurocirugía del Grupo Policlínica se ha consolidado como pionera en España y referente internacional en este campo. No solo por el número de intervenciones realizadas —más de 800—, sino también por los hitos quirúrgicos alcanzados, que sitúan a su equipo en la frontera de la innovación médica.

En palabras de Llinás, la expansión global de esta técnica recuerda a las primeras etapas de su desarrollo en Asia: «Lo que está pasando en Sudamérica me recuerda mucho a lo que vivimos en Corea en 2015: una explosión de interés y de formación. Estoy convencido de que en pocos años será la técnica de referencia».