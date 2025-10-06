Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Por qué algunas camisetas huelen mal y otras no: la ciencia detrás del olor en la ropa

Los expertos explican qué tejidos retienen menos olores en las prendas

Una mujer coloca ropa en el armario

Jorge López

Todos hemos experimentado la frustración de sacar una camiseta del armario y notar un olor desagradable, mientras que otra prenda, usada en circunstancias similares, permanece casi sin aroma. Esta diferencia no es casual: el olor en la ropa depende de varios factores, desde el tipo de tejido hasta la actividad que realizamos y cómo lavamos y secamos la prenda.

El primer factor que influye es el tipo de tejido. Según la dermatóloga Ana Molina, se pueden clasificar los mejores tejidos en un ránking:

  1. Lana, que tiene acción antibacteriana natural, por lo que no deja que proliferen las bacterias que provocan el mal olor.
  2. Lino, que es supertranspirable y absorbe la humedad muy rápido.
  3. Algodón, buen aliado para el día a día, aunque es cierto que tarda en secarse.

Otro aspecto importante es el uso de la prenda. Las camisetas utilizadas para actividades físicas intensas, correr o ir al gimnasio suelen desarrollar olores más fuertes que las usadas en entornos de baja actividad, incluso si ambas se lavan con la misma frecuencia. Esto se debe a que el sudor, combinado con las bacterias de la piel, produce compuestos volátiles que se adhieren al tejido y no siempre desaparecen con un lavado rápido.

Los expertos señalan que algunas telas, como la lana merina o ciertas fibras técnicas diseñadas para ropa deportiva, neutralizan mejor los olores. Estas fibras contienen propiedades naturales antibacterianas o permiten que la transpiración se evapore más rápido, manteniendo la prenda más fresca durante más tiempo. Por el contrario, tejidos muy densos o mezclas de poliéster de baja calidad tienden a retener los olores incluso después del lavado.

Finalmente, el cuidado y almacenamiento de la ropa también influye. Dejar camisetas húmedas en la lavadora, no secarlas completamente o guardarlas en espacios con poca ventilación favorece la aparición de olores desagradables, independientemente del tejido. Incluso las camisetas de alta calidad pueden desarrollar aroma a humedad si no se secan bien o se almacenan en lugares cerrados.

