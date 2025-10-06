Por qué algunas camisetas huelen mal y otras no: la ciencia detrás del olor en la ropa

Todos hemos experimentado la frustración de sacar una camiseta del armario y notar un olor desagradable, mientras que otra prenda, usada en circunstancias similares, permanece casi sin aroma. Esta diferencia no es casual: el olor en la ropa depende de varios factores, desde el tipo de tejido hasta la actividad que realizamos y cómo lavamos y secamos la prenda.

El primer factor que influye es el tipo de tejido. Según la dermatóloga Ana Molina, se pueden clasificar los mejores tejidos en un ránking:

Lana, que tiene acción antibacteriana natural, por lo que no deja que proliferen las bacterias que provocan el mal olor. Lino, que es supertranspirable y absorbe la humedad muy rápido. Algodón, buen aliado para el día a día, aunque es cierto que tarda en secarse.

Otro aspecto importante es el uso de la prenda. Las camisetas utilizadas para actividades físicas intensas, correr o ir al gimnasio suelen desarrollar olores más fuertes que las usadas en entornos de baja actividad, incluso si ambas se lavan con la misma frecuencia. Esto se debe a que el sudor, combinado con las bacterias de la piel, produce compuestos volátiles que se adhieren al tejido y no siempre desaparecen con un lavado rápido.

Los expertos señalan que algunas telas, como la lana merina o ciertas fibras técnicas diseñadas para ropa deportiva, neutralizan mejor los olores. Estas fibras contienen propiedades naturales antibacterianas o permiten que la transpiración se evapore más rápido, manteniendo la prenda más fresca durante más tiempo. Por el contrario, tejidos muy densos o mezclas de poliéster de baja calidad tienden a retener los olores incluso después del lavado.

Finalmente, el cuidado y almacenamiento de la ropa también influye. Dejar camisetas húmedas en la lavadora, no secarlas completamente o guardarlas en espacios con poca ventilación favorece la aparición de olores desagradables, independientemente del tejido. Incluso las camisetas de alta calidad pueden desarrollar aroma a humedad si no se secan bien o se almacenan en lugares cerrados.