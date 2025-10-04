Los jóvenes concienciados con el medio ambiente dan un paso adelante

Más de 30 jóvenes se sumaron a la convocatoria del Ayuntamiento de Ibiza para colaborar en la limpieza de la playa de sa Punta y Platja d’en Bossa para tratar de solventar los daños causados por el reciente paso de la tormenta ‘Ex Gabrielle’.

El Consistorio detalla en una nota de prensa que los voluntarios durante toda la mañana de ayer recogieron residuos y desechos arrastrados por las lluvias y el temporal para contribuir a recuperar y conservar el litoral del municipio.

La actividad comenzó a las 10 horas y los participantes se reunieron en el hotel Torre de Mar, que era el lugar fijado como punto de encuentro, y terminó a las 13 horas.