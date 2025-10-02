La Unidad de Playas de Sant Antoni cierra la temporada con más de 2.000 intervenciones

La Policía Local de Sant Antoni ha presentado el balance de actuaciones realizadas entre junio y septiembre de 2025 de la Unidad Territorial de Playas (UTP), que desarrolla el servicio en la zona costera mediante motos de agua y patrullas en bicicletas eléctricas. Esta unidad, creada en 2021, permite reforzar la seguridad en playas, paseos marítimos y áreas de gran afluencia turística, garantizando una respuesta ágil y eficaz ante cualquier incidencia, así como una mayor presencia y cercanía.

En concreto, durante el periodo estival, la unidad ha registrado un total de 2.159 intervenciones, según un comunicado de prensa del Ayuntamiento. Entre ellas, destacan 115 actuaciones vinculadas a la venta ambulante ilegal, diez por publicidad dinámica no autorizada, 850 identificaciones de personas, 590 controles de vehículos, 15 diligencias instruidas, así como 96 servicios relacionados con la aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, que contemplan infracciones como la tenencia o consumo de estupefacientes y la resistencia a la autoridad). También se han realizado 25 inspecciones de caravanas, 38 retiradas de vehículos, 71 informes referentes a ordenanzas municipales y 25 intervenciones relacionadas con vehículos de movilidad personal (VMP).

La actividad de la UTP se distribuyó de manera intensa a lo largo de la temporada, con 614 actuaciones en junio, 692 en julio, 561 en agosto y 292 en el mes de septiembre.

Servicios no uniformados

«Los agentes de la unidad han centrado su labor en la prevención y control de la venta ambulante en playas, patrullas en bicicleta que favorecen el contacto directo con vecinos y turistas, supervisión de caravanas, patinetes eléctricos y vehículos en zonas sensibles del litoral, así como servicios no uniformados orientados a la prevención en materia de seguridad ciudadana. La unidad también ha podido intervenir para atender quejas vecinales por música en embarcaciones fondeadas cerca de la costa en playas urbanas», destaca la nota.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, ha indicado que es una unidad clave en la prevención y control de infracciones: «La presencia constante de la UTP en las playas y paseos marítimos transmite tranquilidad a vecinos y visitantes, reforzando la imagen de Sant Antoni como un destino seguro», ha señalado la concejala, que ha destacado «el uso de las motos de agua como un recurso que permite a los agentes jugar con el factor sorpresa y actuar con rapidez en calas de difícil acceso».

El jefe de la Policía Local, Álex Ponce, ha puesto en valor el trabajo realizado: «La Unidad Territorial de Playas se ha consolidado como un recurso esencial para garantizar la seguridad en el municipio. Su despliegue en motos de agua y bicicletas ha permitido un control más cercano y eficaz en zonas de gran afluencia».