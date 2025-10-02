Tres espectáculos del ciclo ‘Danza a escena’ en Cas Serres

El Auditorio de Cas Serres acoge en octubre tres espectáculos de la décimo sexta edición de ‘Danza a Escena’, el circuito estatal impulsado por el Inaem y coordinado por La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública.

La primera cita será este viernes 3 de octubre a las 20 horas con la compañía vasca Cielo rasO, dirigida por el coreógrafo donostiarra Igor Calonge, que presentará ‘Née’. Se trata de un trabajo en solitario que reflexiona sobre la experiencia humana desde la pérdida y el desencanto hasta la transformación personal.

El domingo 5 de octubre a las 19 horas será el turno de Babirusa Danza, que pondrá en escena ‘Muchos caballos galopando juntos pueden hacer temblar la tierra’. La pieza aborda conceptos como la manada, la fuerza, la fragilidad o la belleza, subrayando la riqueza de la diversidad y la importancia del cuidado mutuo en la sociedad.

La programación se cerrará el sábado 18 de octubre a las 20 horas con Olga Pericet, que presentará ‘Baile sonoro’, un concierto íntimo de toque, cante y baile flamenco en su esencia más pura, reinterpretado desde una mirada contemporánea. Tres cuerpos sincronizados dialogan en escena explorando las infinitas posibilidades del flamenco y su fusión entre música y movimiento.

119 funciones

En total, ‘Danza a Escena 2025’ reúne 119 funciones de 23 compañías en nueve comunidades autónomas, entre ellas Balears. Desde su creación, el circuito ha llevado más de 320 espectáculos a más de 500 escenarios, con 1.700 funciones y la asistencia de más de 350.000 espectadores, consolidándose como un programa clave para el impulso del sector de la danza en España.