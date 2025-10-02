Sant Rafel abre sus fiestas con un homenaje a Joan Marí Cardona

Las fiestas de Sant Agustí arrancan este año con un homenaje a la figura del sacerdote e historiador Joan Marí Cardona (1925-2002), para celebrar el centenario de su nacimiento. El programa ha sido presentado este jueves en el Centre Cultural Can Portmany. El acto -que ha contado con el concejal de Fiestas de Sant Antoni, Miguel Tur; la consellera insular de Cultura, Sara Ramón; el concejal de zona, Marcos Roig; asociaciones del pueblo y la sobrina del homenajeado, Maria Marí— subrayó el carácter coral de unas fiestas «de reencuentro» y «raíces vivas», coordinadas por el Consell de Ibiza con la colaboración del Institut d’Estudis Eivissencs y el obispado.

El calendario arranca este 3 de octubre con la inauguración en Can Portmany de la exposición ‘Joan Marí Cardona. 50 imatges, 100 anys’, visitable durante todo el mes, y continuará el 10 de octubre con el pregón de Joan Marí Serra Marge, la entrega del Premi Forca de Fang y la cena de inicio; el 11 de octubre la festa pagesa y la ballada de pou en el Pou d’en Micolau situarán la música y la cultura popular en el centro; el 12 de octubre se vivirá una de las jornadas más intensas, con la IV Fira Artesanal i Rural, el concurso de pintura rápida, una gran paella popular en el envelat, actuaciones musicales y la obra ‘Llinatge’ del Grup de teatre de Sant Antoni de Portmany (dirección: Oasi Teatre); el 17 de octubre habrá caminata nocturna y torrada de sobrassada.

El 18 de octubre se presentará el libro ‘Joan Marí Cardona. Passió per les Pitiusas’ y se celebrará la XVIII edición del Octubrefest con los conciertos de Niños Raros, Los del Varadero, La Calle y Badak; el 19 de octubre tendrán lugar el homenaje a los mayores y el XL Festival Folklòric de Sant Rafel con Sa Colla d’Aubarca, cantadors de Formentera, el Grup de Danses Centener de la Vila Joiosa (Alacant) y Sa Colla de Sant Rafel; los días 22 y 23 de octubre llegará el Memorial Juanito de fútbol —triangular entre CD Ses Païsses, UE Sant Josep y CF Sant Rafel— y la tradicional chocolatada con el espectáculo del Mag Albert en el CEIP Sant Rafel; el 24 de octubre, día grande, se celebrarán la misa solemne, la procesión, el ball pagès con Sa Colla de Sant Rafel y una degustación de bunyols y vino, y por la tarde el reparto de premios de los torneos de juegos de mesa y los conciertos de Dr. Trapero y Estopaos (tributo a Estopa).

El 25 y 26 de octubre el programa incluirá la excursión ‘Els camins de Joan Marí Cardona’, la pesada y sorteo de pescado del Memorial Nacho Fernández, una nueva noche de música, la trobada de trot en el hipódromo, el monográfico del ca eivissenc, un almuerzo popular a beneficio del CF Sant Rafel y, como cierre cultural de ese fin de semana, el estreno en la iglesia de la cantata ‘Camins d’Història. Oratori Marí Cardona’; y, finalmente, entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre se presentará la fotobiografía ‘Joan Marí Cardona. Cent anys, cinquanta imatges’, se celebrará la Festa Infantil de Tots Sants con talleres y actividades familiares, y ‘Sant Rafel Artístic’ coincidirá con el partido Sant Rafel–Santa Gertrudis, acompañado de paella popular y la presentación de los equipos del club.

Fiestas de reencuentro

«Estas fiestas son días de reencuentro en los que tradición, cultura y celebración se dan la mano», destacó Miguel Tur, mientras que Sara Ramón subrayó que el programa «rinde un homenaje justo y merecido a un rafaler ilustre que dedicó su vida a la investigación, la lengua y la cultura de las Pitiusas».

Con una agenda que integra divulgación, cultura popular y participación vecinal, las Festes de Sant Rafel 2025 se consolidan como una cita imprescindible para rafelers, ibicencos y visitantes y como un reconocimiento colectivo a la huella de Joan Marí Cardona.