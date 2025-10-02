Sant Josep da pie a la Fira de la Sal con un concurso de dibujo

Sant Josep de se prepara para acoger los próximos días 17, 18 y 19 de octubre la IX Fira de la Sal, un evento turístico y cultural que pone en valor la tradición salinera de Ibiza y su importancia como patrimonio histórico y natural. Como antesala de esta cita, el Ayuntamiento ha puesto en marcha el concurso de dibujo ‘Salipinta’, dirigido a los niños y niñas de la isla que cursen desde infantil hasta sexto de primaria. El objetivo es que los más pequeños plasmen de forma artística su visión del Parc Natural de ses Salines, su flora, fauna y la vida de los salineros.

Los lienzos pueden recogerse en las bibliotecas municipales de Sant Josep y deberán entregarse antes del 14 de octubre en cualquiera de ellas. La entrega de premios tendrá lugar el sábado 18 de octubre en la plaza de Sant Jordi de ses Salines. Se otorgarán tres galardones: un primer premio valorado en 200 euros en establecimientos La Sirena junto con un set de pintura; un segundo premio de 120 euros en la papelería Carlin; y un tercer premio de 80 euros, también en Carlin. Las obras premiadas se exhibirán durante la feria en el porche de la iglesia de Sant Jordi.

La Fira de la Sal nació con el propósito de acercar a residentes y visitantes el legado de la extracción manual de la sal, que durante siglos fue motor económico de Ibiza y Formentera desde la época fenicia. A través de actividades culturales, lúdicas y educativas, el evento busca preservar la tradición salinera, concienciar sobre la importancia de proteger este entorno natural y promover un modelo de turismo sostenible.