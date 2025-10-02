Nuevos restaurantes para celebrar el ‘Pink October’

Un año más, Ibiza se tiñe de rosa y se une a la lucha contra el cáncer de mama durante el mes de octubre con la campaña anual de concienciación y recaudación de fondos ‘Pink October’, #PinkOctoberElenaTorres, que impulsa de la Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer. Una campaña con la que esta asociación ibicenca conmemora durante todo este mes de octubre el Día Internacional Contra el Cáncer de Mama y que se consolida este 2025 con la participación de Maymanta Ibiza, Hostal Parque Ibiza, Salt & Pepper, Celler de Can Pere, El Corsario Negro y Los Valencianos, quienes donarán un euro de cada comida o cena de sus comensales a lo largo de este mes a esta causa.

La campaña ‘Pink October’ Elena Torres recaudó en 2024 la cifra de 6.186 euros. Este año, esta iniciativa solidaria se refuerza gracias a la incorporación de cuatro nuevos establecimientos: Salt & Pepper Restaurante, Celler de Can Pere, El Corsario Negro y Los Valencianos, quienes donarán un euro de cada comida o cena servida del 1 de octubre al 31 del mismo mes, sumándose a la red de empresas comprometidas con esta causa. Con esta colaboración, esta campaña no solo busca recaudar fondos para la investigación sino también concienciar a la sociedad ibicenca acerca de la relevancia de la prevención y del diagnóstico temprano del cáncer.

La presidenta de la Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer, Mari Carmen Gutiérrez, ha agradecido a todos los participantes de esta edición de la campaña ‘Pink October’ su contribución recordando que «gracias a su compromiso, cada menú servido se convierte en una aportación directa a la investigación, cuyo fin último es que toda la ciudadanía pueda acceder a un diagnóstico precoz del cáncer». Del mismo modo, subrayó que «la implicación de los distintos establecimientos y su apuesta solidaria hacen posible que cada edición crezca y tenga un mayor impacto, y nos emociona, también, ver cómo los medios de comunicación, las instituciones, las entidades locales y, por supuesto, la sociedad ibicenca, se vuelcan con tanto cariño y generosidad en esta causa».

Este año, Maymanta Ibiza y Hostal Parque Ibiza repiten su colaboración en esta campaña benéfica demostrando, una vez más, su férreo apoyo y un compromiso con la lucha contra el cáncer que, como explican desde la Asociación, «refleja la sensibilidad y la solidaridad de ambos restaurantes, siempre dispuestos a aportar su granito de arena en causas sociales».