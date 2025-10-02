Nuevas ayudas de Santa Eulària para facilitar el retorno del talento joven

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha puesto en marcha una nueva edición del programa de ayudas ‘Retorno del talento joven’, con el objetivo de atraer a jóvenes cualificados que, tras formarse o trabajar fuera de la isla, quieran regresar para desarrollar su carrera profesional o emprender en Ibiza. El plazo para solicitar las subvenciones está abierto desde hoy y se prolongará hasta el próximo 28 de octubre. La convocatoria cuenta con una partida de 50.000 euros, que se repartirán en cuatro líneas de ayuda con cuantías que oscilan entre los 800 y los 5.000 euros, según la modalidad de retorno y la actividad que desarrollen los beneficiarios.

Podrán optar a estas ayudas los jóvenes de hasta 35 años, empadronados en el municipio al menos cinco años de forma continuada —o bien ocho de los últimos diez—, que hayan cursado estudios universitarios fuera de la isla o, en caso de haberlos realizado en Ibiza, acrediten haber trabajado en el exterior durante al menos un año. Además, deben residir actualmente en Santa Eulària.

Trabajadores y empresas

Las dos primeras líneas de apoyo están destinadas a trabajadores por cuenta ajena, que deben estar dados de alta en la Seguridad Social y contar con un contrato relacionado con su formación. En estos casos, la ayuda será de hasta 1.500 euros si el empleo se encuentra en Santa Eulària, y de 1.000 euros si está en otro municipio.

Las otras dos líneas se dirigen a jóvenes emprendedores o autónomos. Deberán estar dados de alta en el régimen especial correspondiente y comprometerse a mantener la actividad durante al menos dos años, además de participar en tutorías del Servicio para Personas Emprendedoras del Ayuntamiento en 2026. Para quienes establezcan su empresa en el municipio, la ayuda puede alcanzar los 5.000 euros.