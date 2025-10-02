Arte
Diálogo de tres artistas a través del ‘collage’
Pep Monerris ‘Bagaix’, Lina Andiñach y Julia Fragua inauguran este viernes una exposición conjunta en Can Tixedó de Forada.
El espacio Can Tixedó acoge la muestra colectiva ‘3’, que reúne las obras de Pep Monerris ‘Bagaix’, Lina Andiñach y Julia Fragua, tres artistas que, desde diferentes lenguajes y materiales, exploran las posibilidades expresivas del collage. La exposición propone un recorrido diverso en el que cada creador aporta una mirada singular. ‘Bagaix’ presenta piezas realizadas mediante el ensamblaje de materiales y objetos de desecho como televisores, bicicletas, máquinas de escribir, discos de vinilo o relojes. Cada obra plantea una narrativa visual que invita a reflexionar sobre la transformación social y el diálogo entre lo antiguo y lo nuevo, cuestionando las ideas preconcebidas sobre el valor y la belleza.
Por su parte, Lina Andiñach expone ‘La Geometría de lo Orgánico’, una serie en la que combina papel, pintura y ‘collage’ inspirados en la naturaleza. Sus trabajos evocan las sombras proyectadas por plantas sobre superficies y en el cuerpo humano, proponiendo un juego entre lo natural y lo abstracto. Finalmente, Julia Fragua presenta obras de técnica mixta en las que integra pintura y ‘collage’ con tejidos e hilos. Sus piezas transmiten una profunda conexión con la naturaleza, la nostalgia y la intimidad, explorando paisajes serenos y la necesidad de desconectar del ruido cotidiano.
La exposición se completa con el bagaje de cada artista: Monerris, con una larga trayectoria en galerías de la isla; Andiñach, con instalaciones y performances en espacios como Sa Nostra Sala, Es Polvorí o Incart; y Fragua, reconocida con premios como el Vuit d’Agost del Consell Insular de Ibiza (2020) y con exposiciones en Madrid, Palma y diferentes salas de Ibiza. «‘3’ se presenta así como un encuentro entre materiales, emociones y estilos que invita a redescubrir el collage como una herramienta artística abierta a infinitas interpretaciones», destacan los organizadores.
- Sigue aquí en directo la información sobre la tormenta en Ibiza
- Los bomberos de Ibiza no dan abasto en una noche de tormenta con inundaciones en viviendas y garajes
- Un avión de Madrid a Ibiza, desviado a Palma tras varios intentos de aterrizaje entre rayos y sacudidas
- Los vídeos más espectaculares de las inundaciones en Ibiza
- Cortan la carretera del aeropuerto de Ibiza por inundaciones
- Medio día diluviando en Ibiza
- Los establecimientos del puerto de Ibiza sufren graves inundaciones: 'Estamos todos en la misma mierda
- Rescatan a cuatro atrapados por un derrumbe de rocas sobre un hotel