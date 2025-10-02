Diálogo de tres artistas a través del ‘collage’

El espacio Can Tixedó acoge la muestra colectiva ‘3’, que reúne las obras de Pep Monerris ‘Bagaix’, Lina Andiñach y Julia Fragua, tres artistas que, desde diferentes lenguajes y materiales, exploran las posibilidades expresivas del collage. La exposición propone un recorrido diverso en el que cada creador aporta una mirada singular. ‘Bagaix’ presenta piezas realizadas mediante el ensamblaje de materiales y objetos de desecho como televisores, bicicletas, máquinas de escribir, discos de vinilo o relojes. Cada obra plantea una narrativa visual que invita a reflexionar sobre la transformación social y el diálogo entre lo antiguo y lo nuevo, cuestionando las ideas preconcebidas sobre el valor y la belleza.

Por su parte, Lina Andiñach expone ‘La Geometría de lo Orgánico’, una serie en la que combina papel, pintura y ‘collage’ inspirados en la naturaleza. Sus trabajos evocan las sombras proyectadas por plantas sobre superficies y en el cuerpo humano, proponiendo un juego entre lo natural y lo abstracto. Finalmente, Julia Fragua presenta obras de técnica mixta en las que integra pintura y ‘collage’ con tejidos e hilos. Sus piezas transmiten una profunda conexión con la naturaleza, la nostalgia y la intimidad, explorando paisajes serenos y la necesidad de desconectar del ruido cotidiano.

La exposición se completa con el bagaje de cada artista: Monerris, con una larga trayectoria en galerías de la isla; Andiñach, con instalaciones y performances en espacios como Sa Nostra Sala, Es Polvorí o Incart; y Fragua, reconocida con premios como el Vuit d’Agost del Consell Insular de Ibiza (2020) y con exposiciones en Madrid, Palma y diferentes salas de Ibiza. «‘3’ se presenta así como un encuentro entre materiales, emociones y estilos que invita a redescubrir el collage como una herramienta artística abierta a infinitas interpretaciones», destacan los organizadores.