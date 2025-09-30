Tus viejos móviles podrían valer miles de euros: crece el auge del coleccionismo retro

Probablemente muchos tengamos uno o dos celulares antiguos acumulando polvo en un cajón. Lo que para algunos es solo nostalgia, para coleccionistas y aficionados a la tecnología puede representar una auténtica mina de oro. Esto es lo que revela Teksajten.se, portal sueco especializado en gadgets, tecnología y móviles retro.

¿Qué móviles son los que más se valoran?

Según un artículo publicado recientemente en el citado portal -Dessa 5 mobiltelefoner kan vara värda en förmögenhet (Estos cinco teléfonos móviles pueden valer una fortuna)-, hay varios modelos antiguos que están alcanzando precios muy altos en el mercado de coleccionistas.

Motorola DynaTAC 8000X (1983). De los primeros celulares —que pesaba cerca de 1 kilo y medía unos 33 cm—, se ha convertido en uno de los objetos más buscados. Un ejemplar en buen estado puede valer cerca de 93.000 coronas suecas (alrededor de 8.500-10.000 euros), mientras que uno con caja original puede dispararse muchísimo más.

De los primeros celulares —que pesaba cerca de 1 kilo y medía unos 33 cm—, se ha convertido en uno de los objetos más buscados. Un ejemplar en buen estado puede valer cerca de 93.000 coronas suecas (alrededor de 8.500-10.000 euros), mientras que uno con caja original puede dispararse muchísimo más. iPhone 2G (2007), el primer iPhone. Uno usado cuesta ya bastante, pero uno sin abrir, en su empaque original, puede alcanzar precios muy elevados.

el primer iPhone. Uno usado cuesta ya bastante, pero uno sin abrir, en su empaque original, puede alcanzar precios muy elevados. Nokia 8110, Nokia 8800 y Motorola International 3200 también aparecen entre los modelos con mayor demanda si están bien conservados y preferiblemente con caja y accesorios originales.

¿Qué factores influyen en su valor?

Teksajten explica que el precio de estos móviles antiguos depende en gran parte de:

Estado de conservación : sin rayaduras, golpes ni desgaste notable.

: sin rayaduras, golpes ni desgaste notable. Accesorios originales: cargador, caja, manuales, etc. Conservaciones completas multiplican el valor.

cargador, caja, manuales, etc. Conservaciones completas multiplican el valor. Rareza del modelo: que haya pocas unidades en buen estado, modelos especiales o primeras versiones de líneas icónicas.

Otro artículo de Teksajten cuenta que recientemente un Nokia N92 se vendió por más de 10.500 coronas suecas (unos 900-1.000 euros dependiendo del cambio) gracias a su buen estado y que muchos accesorios estaban intactos.

¿Por qué sucede esto?

El interés por los teléfonos antiguos no es nuevo, pero se ha incrementado por varias razones:

Nostalgia : muchos de estos modelos marcaron momentos tecnológicos importantes, y quienes los buscan quieren revivir esa historia.

: muchos de estos modelos marcaron momentos tecnológicos importantes, y quienes los buscan quieren revivir esa historia. Diseño icónico: hay modelos que destacaban por su estética, su mecánica, funciones poco comunes, o haber sido los primeros de algo (primer móvil con pantalla, primer diseño deslizable, etc.).

hay modelos que destacaban por su estética, su mecánica, funciones poco comunes, o haber sido los primeros de algo (primer móvil con pantalla, primer diseño deslizable, etc.). Escasez : muchos aparatos sufrieron desgaste o fueron desechados, por lo que encontrar unidades bien conservadas y con su empaquetado original es raro.

: muchos aparatos sufrieron desgaste o fueron desechados, por lo que encontrar unidades bien conservadas y con su empaquetado original es raro. Mercado coleccionista internacional: plataformas de subasta, tiendas especializadas en retro, foros de coleccionistas, etc., han conectado compradores que pagan fuerte por ejemplares únicos.

Lo que debes tener en cuenta

Si tienes móviles antiguos guardados, aquí algunas recomendaciones de Teksajten para saber si podrían valer algo: