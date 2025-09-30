De tabú a moda sexual viral en TikTok: expertos alertan sobre la peligrosa práctica que puede ocasionar daños irreversibles

Lo que hasta hace pocos años era una práctica sexual poco comentada y reservada a círculos muy específicos se ha convertido en tendencia en redes sociales. La asfixia erótica, también llamada choking, aparece cada vez más en vídeos, conversaciones y memes en TikTok, donde miles de usuarios la presentan como un juego excitante dentro de las relaciones sexuales.

La asfixia erótica se basa en restringir el flujo de oxígeno durante el acto sexual mediante presión en el cuello, compresión torácica o tapando la nariz y la boca. La idea es provocar una sensación de pérdida de control y, supuestamente, intensificar el orgasmo debido a la liberación de endorfinas y adrenalina.

En muchos de los vídeos virales, los jóvenes hablan del 'subidón' que experimentan, aunque expertos aclaran que los efectos fisiológicos de la falta de oxígeno son impredecibles y, sobre todo, peligrosos.

Por qué se ha popularizado

Sexólogos y sociólogos apuntan varias razones que explican el auge de esta práctica:

Influencia de la pornografía: en los últimos años, portales para adultos han normalizado escenas de asfixia, que ahora aparecen con frecuencia en sus categorías más vistas.

Representación en el cine y las series: títulos como Nymphomaniac (2013), Blue Valentine (2010) o la saga 50 sombras de Grey han mostrado variantes de esta práctica, asociándola con intensidad erótica o dinámicas de dominación.

Viralidad digital: en TikTok, hashtags como #choking o #kinktok acumulan millones de visualizaciones. Muchos creadores de contenido presentan la asfixia como parte de las nuevas formas de intimidad que la Generación Z explora sin tabúes.

Búsqueda de experiencias extremas: en un contexto donde la sexualidad se expone y comparte públicamente, prácticas arriesgadas se perciben como una forma de diferenciarse y ganar visibilidad.

Riesgos físicos y psicológicos

Los especialistas advierten que no existe una forma realmente segura de practicar la asfixia erótica. Los principales riesgos son:

Pérdida de conocimiento repentina: al cortar el oxígeno, una persona puede desmayarse en segundos.

Daño neurológico irreversible: una hipoxia (falta de oxígeno) prolongada puede provocar lesiones cerebrales permanentes.

Lesiones cervicales: la presión en el cuello puede fracturar cartílagos o dañar la tráquea y vasos sanguíneos.

Muerte accidental: la línea entre la excitación y la tragedia es muy fina. Existen casos documentados de muertes por asfixia durante juegos sexuales.

Consecuencias psicológicas: incluso con consentimiento, algunas personas reportan ansiedad, pánico o recuerdos traumáticos posteriores.

Estudios recientes en Estados Unidos y Europa señalan que entre un 25% y un 35% de los jóvenes adultos ha experimentado con la asfixia erótica al menos una vez. El fenómeno es más frecuente en mujeres menores de 25 años, muchas veces dentro de relaciones en las que sienten presión por reproducir lo que ven en películas o pornografía.

Mientras en TikTok los vídeos siguen acumulando visitas, las asociaciones piden campañas de concienciación. Denuncian que la práctica se normaliza sin hablar de los peligros, y que puede fomentar relaciones sexuales marcadas por la violencia o la falta de consentimiento.