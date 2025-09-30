Circular mal en las rotondas tiene consecuencias: multas de hasta 500 euros y la retirada de seis puntos del carné

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado un recordatorio sobre la forma correcta de circular por las glorietas o rotondas, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir las infracciones.

Según la DGT, la clave para una circulación segura es adaptar la velocidad, elegir correctamente el carril y señalizar siempre los cambios de dirección. Los pasos básicos son:

Acercarse con precaución: reducir la velocidad y ceder el paso a los vehículos que ya circulan dentro de la rotonda.

reducir la velocidad y ceder el paso a los vehículos que ya circulan dentro de la rotonda. Carril derecho : para girar a la primera salida o continuar recto.

: para girar a la primera salida o continuar recto. Carril izquierdo o central (cuando existan varios carriles): para seguir hacia salidas posteriores.

(cuando existan varios carriles): para seguir hacia salidas posteriores. Señalizar correctamente: usar el intermitente para indicar la salida elegida, preferiblemente desde el carril adecuado antes de incorporarse a la salida.

correctamente: usar el intermitente para indicar la salida elegida, preferiblemente desde el carril adecuado antes de incorporarse a la salida. No frenar bruscamente ni cambiar de carril sin justificación, ya que esto puede provocar accidentes.

Fallos habituales de los conductores

La DGT identifica los errores más comunes que aumentan el riesgo de accidente y las probabilidades de recibir sanciones:

No ceder el paso a quienes ya circulan dentro de la glorieta.

a quienes ya circulan dentro de la glorieta. Cambiar de carril dentro de la rotonda sin señalizar.

Señalizar la salida demasiado tarde o no señalizarla en absoluto.

o no señalizarla en absoluto. Tomar la glorieta desde el carril incorrecto según la salida deseada.

según la salida deseada. Detenerse dentro de la rotonda sin causa justificada.

Multas y sanciones

Los conductores que cometan estas infracciones se enfrentan a sanciones severas:

Multa económica: hasta 500 euros , dependiendo de la gravedad de la infracción.

, dependiendo de la gravedad de la infracción. Puntos del carné: retirada de hasta 6 puntos, especialmente en casos de maniobras peligrosas que puedan provocar accidentes.

La DGT recuerda que estas sanciones no solo buscan castigar, sino prevenir accidentes graves, ya que las glorietas son puntos donde los choques laterales y los atropellos de ciclistas o peatones son más frecuentes cuando no se respeta la normativa.

Circular correctamente por las rotondas no solo evita multas, sino que mejora la fluidez del tráfico y reduce el riesgo de colisiones. Las rotondas están diseñadas para mantener el tráfico constante, pero la combinación de velocidad inadecuada, cambios de carril erróneos y señalización insuficiente genera caos y aumenta la posibilidad de accidentes.