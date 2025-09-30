Las agencias Ap y LaPresse renuevan su acuerdo de colaboración hasta 2029

"Estamos encantados de continuar nuestra colaboración plurianual con LaPresse, que comparte con Ap el compromiso con un periodismo independiente, imparcial y basado en hechos", declaró Daisy Veerasingham, presidenta y directora ejecutiva de Ap. "Ap y LaPresse llevan más de 20 años trabajando codo con codo para garantizar al público de todo el mundo el acceso a una información basada en hechos. Esperamos con entusiasmo el próximo capítulo de esta importante colaboración". Según el nuevo acuerdo, LaPresse seguirá siendo el distribuidor exclusivo de AP en Italia y España, mientras que AP seguirá difundiendo los contenidos de LaPresse a través de sus canales globales.

Marco Maria Durante, presidente de LaPresse, declaró: "Es un honor para mí continuar la colaboración de LaPresse con The Associated Press, una asociación que comenzó en enero de 2007 y que se inscribe en más de 22 años de cooperación mutua. Ap siempre ha sido mucho más que un proveedor o un cliente: es un verdadero socio. Juntos hemos compartido ideas, hemos trabajado en concursos públicos y tenemos la intención de seguir participando en futuras licitaciones en Italia y Europa. Ap es parte integrante de nuestra historia y nuestra identidad, una historia que comenzó en 1938 con el nombre de Publifoto Notizie y continuó en 1994 con la fundación de LaPresse S.p.A. Nuestro acuerdo renovado mira hacia el futuro, con el objetivo de afrontar juntos nuevos retos. Hemos ampliado la distribución exclusiva de contenidos de AP a España y hemos colaborado en Portugal y Sudamérica para maximizar las oportunidades de ingresos. Los mercados italiano y español están experimentando un notable crecimiento. A pesar de las dificultades a las que se enfrenta la industria de los medios de comunicación a nivel mundial, nuestras empresas mantienen un diálogo abierto y constructivo, lo que nos posiciona como líderes en los mercados italiano y español. Estamos seguros de que esta renovación traerá más éxito y satisfacción mutua en un mercado en el que somos líderes indiscutibles".