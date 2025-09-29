Javier Urra, psicólogo: "España es un país donde los chavales viven en casa hasta los treinta y pico por la buena relación con los padres"

La edad media de emancipación en España se situó en 2024 en 30 años, casi cuatro años por encima de la media europea de 26,2 años, según datos de Eurostat. Esta cifra refleja una tendencia al retraso en la independencia de los jóvenes españoles, que se emancipan más tarde que sus homólogos en otros países de la UE. Hace 20 o 30 años, por hacer una comparativa, la edad media de emancipación rondaba los 26 años.

España se encuentra entre los países de la UE con mayor retraso en la emancipación juvenil, solo superada por Croacia, Eslovaquia, Grecia e Italia. Los principales factores que explican esta situación incluyen el alto coste de la vivienda, la precariedad laboral y la escasa oferta de alquiler a precios asequibles.

Según el Consejo de la Juventud de España, un joven que vive solo debe destinar el 92,3 % de su salario al alquiler, mientras que comprar una vivienda equivale a 14 años de sueldo. Además, el 57,9 % de los jóvenes emancipados vive de alquiler, y un tercio de ellos necesita compartir piso para costearlo.

El psicólogo Javier Urra, que también ha ejercido como psicólogo forense para la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y los Juzgados de Menores, habla de esta tendencia en el pódcast Rostros y raíces.

"España es un país donde los niños viven en casa, como media, hasta los treinta y tantos años. Esto no es como en los países nórdicos o en EEUU donde los chavales salen de casa a los 18-20 años. Aquí ni empujando; quizás por dificultades económicas, para encontrar un puesto de trabajo garantizado, porque hay hogares en los que es muy democrático que el chaval lleve a su pareja, porque el tema del alquiler o compra de los pisos es imposible... Pero también porque hay una relación bastante buena en general entre hijos y padres, aunque luego haya chispazos como es propio de la convivencia", explica.